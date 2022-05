Jorge Molina dice que con 40 años, su techo es "seguir jugando"

Palma, 7 may (EFE).- Jorge Molina, verdugo del Mallorca con dos goles y dos asistencias en la victoria (2-6) del Granada en el estadio Son Moix, declaró que con 40 años su techo es "seguir jugando al fútbol", que es lo que más le gusta, "y ayudar al equipo".

"Evidentemente, no esperábamos un partido así por la dinámica que teníamos, en la que nos costaba mucho ganar. Pero el equipo, al final, se merecía un partido así, y más por la necesidad que teníamos. Pero esto no servirá de nada si el martes no ganamos (al Athletic de Bilbao)", valoró Molina en declaraciones Movistar+.

El delantero alicantino se ha especializado en marcarle al Mallorca. Cinco veces ha celebrado un gol ante el conjunto balear, tres de ellos, en la primera vuelta.

"Sabíamos que este partido era vital -destacó- porque llevábamos una racha en la que habíamos mejorado pero sin conseguir los tres puntos. Hoy había que ganar sí o sí, y haciéndolo de esta forma es para estar muy contentos".

Molina subrayó que la victoria en Mallorca "supone, de momento, seguir estando vivos" (en la lucha por la permanencia).

"Perder hubiera sido muy complicado. El martes tenemos otro partido igual e importante en los que hay que conseguir los tres puntos para seguir sumando, porque aunque hemos ganado hoy la diferencia de puntos es mínima", precisó el veterano delantero del conjunto nazarí.