El Vía crucis de Sergio Rico en Mallorca

El portero sevillano ha sido objeto de fuertes críticas en el equipo bermellón y comienza a coleccionar unos récords preocupantes

La derrota que sufrió el RCD Mallorca contra el Granada CF, contra el que cayó goleado por un escandaloso 2-6 gracias a una gran segunda parte de Jorge Molina, dejó muy tocado al equipo bermellón, puesto que ahora cae a los puestos de descenso a Segunda división, situándose a dos puntos de la salvación que ahora marca, precisamente, el contrincante que lo venció, el Granada CF.

Fue un desastre a nivel colectivo e individual la actuación balear, ya que el RCD Mallorca se vio muy superado por el buen hacer granadinista que, a sabiendas de que era una auténtica final, no desaprovechó la oportunidad que se le presentó. Muchas críticas han caído en Son Moix, pero hay una corriente que está señalando directamente a Sergio Rico, el cual llegó durante este pasado mercado de invierno al RCD Mallorca y ya no goza de la confianza de nadie.

Sergio Rico, canterano del Sevilla FC, está siendo duramente criticado por su desempeño deportivo desde que se convirtió en nuevo portero del RCD Mallorca. El sevillano llegó con el objetivo de mejorar el nivel ofrecido por el veterano Manolo Reina, pero no está siendo así, ya que va encadenando récords negativos con cada partido que pasa.

Sergio Rico desde que aterrizó en Palma se convirtió en el portero de confianza de Luis García Plaza y ahora de Javier Aguirre, sus dos entrenadores. Ha jugado 14 partidos en LaLiga, habiendo encajado 29 goles en total, lo que da una media de recibir algo más de dos goles por duelo. Además, sólo ha conseguido mantener su arco a cero en una ocasión, en la victoria contra el Atlético de Madrid (1-0). A eso hay que sumar que el RCD Mallorca ha obtenido cuatro victorias por diez derrotas con él como cancerbero, por lo que ha conseguido sólo 12 de los 42 puntos que había en juego.

Por último, Sergio Rico es el primer portero de la historia del RCD Mallorca que encaja seis goles en un partido oficial disputado en Palma.

Sergio Rico, portero el RCD Mallorca, también recibió muchas críticas por parte de su afición

Más allá de su rendimiento, Sergio Rico también tuvo que escuchar como la grada, la suya, la tomó con él durante el duelo contra el Granada CF, teniendo que intervenir su entrenador, Javier Aguirre, en rueda de prensa que quiso proteger a su futbolista. "Sergio no ha estado bien como no ha estado bien nadie, él ha venido aquí a colaborar, como todos. ¿Cambiarle? Necesitamos hacer algo, pero tenemos que reflexionar bien y no tomar decisiones en caliente".

Sergio Rico, cedido en el RCD Mallorca por el PSG a donde tiene que regresar

Sergio Rico está cedido hasta final de temporada por el Paris Saint-Germain en el RCD Mallorca sin opción a compra. El sevillano tiene contrato con el conjunto galo hasta junio de 2024, pero no entra en los planes deportivos del club francés que tiene decidido buscarle una nueva salida este verano.