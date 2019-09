Vinícius: "He llorado porque después de mi lesión fue un poco complicado"

Vinícius Junior, delantero brasileño del Real Madrid, declaró este miércoles, autor de un gol en la victoria de su equipo ante Osasuna, que lloró porque después de lesionarse fue un "poco complicado" para él recuperar el estado de forma con el que brilló la temporada pasada.



"He llorado porque después de mi lesión fue un poco complicado. Estaba tardando mucho a jugar como antes. No estaba tan feliz. Hoy me he quedado más tranquilo y nada mejor que antes de un derbi. Después de tantos partidos, nunca había estado tantos sin marcar. Estaba correcto que no lo estaba haciendo bien en el partido y entendía los pitos", afirmó.



Vinícius recordó que a lo largo del curso está entrenando "mucho" a lo largo de las sesiones de entrenamiento para recuperar su antiguo nivel. Además, reconoció que durante muchos encuentros intentó marcar un gol que no llegaba.



"Salió y me quedo más tranquilo. Estoy encantado de volver a gustar en el Bernabéu", culminó.