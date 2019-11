Sergio Herrera: "Debutar en Primera es un sueño hecho realidad"

El guardameta de Osasuna Sergio Herrera, quien este domingo en el partido ante el Getafe tuvo que salir en sustitución de Rubén, se ha mostrado "contento", pero "amargo por el hecho de jugar sustituyendo a un compañero por lesión", al tiempo que ha asegurado que debutar en Primera División "es un sueño hecho realidad".

Herrera debutó en Primera ante el Getafe, en un encuentro que concluyó 0-0, en el que su participación fue decisiva, en sustitución de Rubén, quien tuvo que abandonar el terreno de juego al sufrir un traumatismo en una rodilla tras chocar con el delantero Ángel Rodríguez cuando fue a despejar un balón. Sobre su vuelta a los terrenos de juego, Herrera, quien sufrió una grave lesión de rodilla en 2018, ha dicho en la rueda de prensa posterior al entrenamiento que está "feliz" por sentirse "importante de nuevo y por debutar en Primera".

En este sentido ha señalado que llevaba "muchos años trabajando para estar aquí, hace poco estaba en Segunda B y ahora verte debutando en Primera te hace estar contento".

"Nunca he dudado de mí, me he esforzado en cada entrenamiento, he visto mi rol viendo que Rubén está en un momento magnífico, y por ello solo me quedaba trabajar para demostrar que estás en forma cuando te toque salir a jugar", ha explicado Herrera sobre su situación durante la lesión. Para el meta, la diferencia entre Primera y Segunda es que "hay un salto de calidad, además de llevar a cabo un juego más rápido y que los jugadores contrarios no te perdonan las ocasiones que puedan tener".

Sobre las declaraciones del entrenador del Getafe en rueda de prensa, José Bordalás, criticando el juego de Osasuna, el portero rojillo ha comentado que "él mismo (Bordalás), deberá hacer autocrítica y sacar sus propias conclusiones". Ha opinado al respecto que "se está hablando mucho de ello y en realidad es una de las cosas menos importantes", a la vez que ha alabado el juego de su equipo diciendo que compiten "bien en este tipo de partidos".

"No gusta que se nos quite valor al partido que hicimos, porque creo que el trabajo del equipo fue muy bueno, y al final cuando te enfrentas a un equipo como el Getafe tienes que ser más intenso e intentar ser más fuertes defensivamente".