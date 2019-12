Arrasate estalla: "Admitimos el error, no la mentira"

El entrenador del Osasuna, Jagoba Arrasate, dijo tras la derrota de su equipo por 2-0 contra el Atlético de Madrid que admite "el error, pero no la mentira", en referencia a que el cuarto árbitro les dijo que el serbio Darko Brasanac se resbaló en una jugada por la que pedían penalti.

El futbolista serbio del Osasuna reclamó penalti en una acción en el borde del área del Atlético con el defensor brasileño Felipe en el minuto 39 de la primera parte, cuando el encuentro iba 0-0, que no fue considerada como tal por el colegiado José Luis Munuera Montero y tampoco por los responsables el videoarbitraje (VAR).

"Creo que todos tenemos que ser comprensivos con el VAR, que esto es un proceso, todo es susceptible de mejora. El error lo admitimos, la mentira no, el cuarto árbitro nos ha dicho que lo han revisado y que se resbala, la mentira no la admitimos", opinó Arrasate tras el encuentro en la sala de prensa del estadio.

El técnico vasco reiteró el argumento en las siguientes preguntas, asegurando que decirles que el futbolista se ha resbalado es "mentira", pero matizando que esa situación no empañaba la victoria del Atlético. "Han sido justos vencedores y no han ganado por esto", añadió Arrasate.

"Ahora mismo estamos enfadados, siempre he dicho que estoy a favor (del VAR). Prefiero que sea un error a una mentira, eso me parece grave. Lo otro, todos tenemos que ayudar a que vaya mejorando, será un proceso y que con el tiempo sea lo mas justo posible. Yo me refiero a la mentira más que al error", añadió.

En cuanto al conjunto del encuentro, el entrenador del Osasuna consideró que fue un duelo "muy exigente" ante un rival "muy poderoso" y tuvo palabras de elogio para su portero, Sergio Herrera, que tuvo una gran actuación, especialmente en la primera parte.

"Sergio Herrera nos ha mantenido en el partido hasta ese gol, hacemos una falta absurda, Morata marca y se acabó el partido",