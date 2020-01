El Celta abre año con una final por la permanencia ante el Osasuna del Chimy Ávila

El Celta de Vigo, que lleva ocho jornadas en puestos de descenso, afronta este domingo sin el sancionado Néstor Araujo su primera final por la permanencia ante el Osasuna del 'Chimy' Ávila, equipo que está en zona templada y podría ver la vuelta de Nacho Vidal, con la obligación de ganar para no descolgarse en la clasificación y dejar atrás un 2019 horrible a nivel deportivo.



La llegada del técnico Óscar García Junyent no ha servido para enderezar el rumbo de un equipo que sigue siendo incapaz de enlazar dos victorias seguidas. El Celta, además, ha perdido el equilibrio en las últimas jornadas, lo que aumenta las dudas sobre un bloque construido para luchar por Europa.

Ocho tantos encajados en los últimos tres partidos ligueros son demasiados para un equipo peleado con el gol. Se esperaba que la llegada de Santi Mina, Denis Suárez, Rafinha y el uruguayo 'Toro' Fernández acabara con la 'Aspas-dependencia', pero no ha sido así.

El internacional español suma 7 de los 15 goles de su equipo, y eso que tardó ocho jornadas en ver puerta. Ningún otro futbolista celeste ha hecho más de un tanto en Liga. Los otros ocho se los reparten entre Rafinha, Denis Suárez, Pione, Sisto, Olaza, Araujo, Losada y Toro Fernández.

La baja, por la acumulación de tarjetas, del central mexicano Néstor Araujo y las dudas sobre el futuro de Lobotka -sus agentes negocian con el Napolés su salida a la Serie A- condicionarán el once de Óscar García, que seguirá sin contar con Denis Suárez -por un esguince de tobillo- pero recupera al capitán Hugo Mallo.

Se espera que el técnico celeste recupere la línea de cuatro defensas después de jugar con tres centrales en el Ciutat de Valencia. En ese caso, Costas formaría en el eje junto a Aidoo, ya que Jorge Sáenz sigue lesionado. Hugo Mallo, que esta mañana recibió el alta, y Olaza actuarían en los laterales, sin descartar a Kevin en el costado derecho

El poderío físico del Osasuna en la medular puede conllevar algunos retoques en el once celeste. En ese caso, Pape Cheikh volvería al once. Formaría junto a Okay Yokuslu en el doble pivote. La banda derecha sería para Santi Mina, la izquierda para Pione Sisto y Rafinha actuaría de enganche por detrás de Aspas.

El Osasuna viaja a tierras gallegas para enfrentarse al Celta con el objetivo de volver a la senda del triunfo después de perder sus dos últimos partidos ligueros ante el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. El técnico rojillo, Jagoba Arrasate, ha comentado en rueda de prensa sobre su próximo rival que espera un Celta "con jugadores buenísimos que, si logran estar cómodos, no tendremos nada que hacer".

Para Arrasate, una de las claves del encuentro será "meter ritmo al partido" y poder jugar en "campo contrario", además de ser un rival "incómodo", asegurando que el Celta no se juega más que Osasuna, a pesar de estar en puestos de descenso.

Sobre el Celta de Vigo, Arrasate ha indicado que todo el mundo esperaba que los vigueses estuviesen más arriba en la clasificación a estas alturas de temporada, a pesar de que en casa han ganado a equipos punteros como el Valencia o el Athletic.

El equipo dirigido por Jagoba Arrasate no sabe lo que es ganar en liga desde hace más de un mes. El 1 de diciembre Osasuna vencía por 2-4 a un Espanyol que, al igual que el Celta, llega en horas bajas al encuentro. Arrasate espera que Osasuna "recupere la seguridad defensiva", que han perdido durante los últimos encuentros para poder lograr lo antes posible los puntos necesarios para obtener la salvación.

El 'Chimy' Ávila se alza de nuevo como estandarte de Osasuna gracias a sus dos goles ante la Real que no sirvieron para sumar puntos, y a sus 8 goles esta temporada en liga que le sirven para auparse en la cuarta plaza de máximos artilleros.

Para el partido de la decimonovena jornada de LaLiga Santander, Osasuna no podrá contar con Roncaglia, expulsado ante la Real Sociedad, ni con el fichaje invernal, Lato, quien sufrió durante uno de los entrenamientos de esta semana una lesión en el músculo semimembranoso.

Será el último partido de Osasuna antes de viajar a Haro para enfrentarse al conjunto riojano a partido único el próximo sábado 11 de enero (12:00), en la Copa del Rey después de eliminar al Lorca Deportiva en la primera ronda. Nacho Vidal podría ser de la partida inicial después de recuperarse de su lesión que le ha mantenido fuera de competición durante varias jornadas.

Los descartes para el partido ante el Celta son Brandon, Lillo y Luis Perea por decisión técnica, Roncaglia y Fran Mérida por sanción, con Raúl Navas tocado y Lato lesionado.

- Alineaciones probables

Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Costas, Aidoo, Olaza; Okay Yokuslu, Pape Cheikh; Santi Mina, Rafinha, Pione Sisto; Iago Aspas.

Osasuna: S. Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Estupiñán; Roberto Torres, Darko, Oier, Rubén García; Cardona, Chimy Ávila.

Árbitro: Cuadra Fernández (Balear)

Estadio: Balaídos.