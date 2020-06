Jagoba Arrasate: Intentaremos volver a la senda de San Sebastián

Pamplona, 20 jun (EFE).- El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha declarado que ante el Valencia espera ?volver a la senda de San Sebastián? para hacer ?un buen partido a nivel táctico, técnico y físico? en un campo en el que ningún club ha sido capaz de ganar hasta la fecha.



El entrenador rojillo ha explicado en rueda de prensa telemática que han tenido dos días para ?asimilar lo que pasó ante el Atlético, sacar conclusiones y para enfocarnos en el partido de mañana, que es el más importante?.



?Poner la vista atrás también es importante porque creo que cometimos errores y para ser competitivos mañana tenemos que aprender rápido de lo que pasó el otro día?, ha dicho, y añadido que la plantilla ?ya está mejor, ha hecho autocrítica y está con ganas de reaccionar?.



Arrasate ha añadido que, ?cuando te dan semejante sopapo, no podemos poner la otra mejilla. Toca apretar los dientes y hacer un buen partido mañana para tener opciones de sumar?.



Y por eso espera mejorar aspectos de juego que contra el Atlético hicieron que se sintieran "más cómodos? además de volver a ser contundentes para llevarse un resultado positivo de Mestalla.



El preparador no duda de la profundidad de una plantilla que en San Sebastián jugó ?gente que no estaba teniendo tantos minutos y lo hicieron bien, por lo que yo creo que por un partido no se puede decir que nos falte fondo de armario? .



Y ha agregado que hay que "respetar muchísimo esta categoría? porque ?compitiendo al máximo y al límite tenemos opciones, pero cuando no lo hacemos somos muy vulnerables?, por lo que ha deseado volver a ver un Osasuna ?fiable, reconocible y difícil de batir?.



?Ahora mismo es imposible que podamos sacar el equipo que nosotros queramos, tenemos que ver cómo está la gente y en base a eso sacar un once u otro?, ha explicado Arrasate sobre las rotaciones que debe introducir en un final de liga cargado de partidos para dosificar a sus pupilos.



Piensa además que se encontrarán con un rival ?herido como nosotros?, diseñado para pelear por estar entre los cuatro primeros ?que ahora mismo no está y seguramente sea una oportunidad para el Valencia de engancharse a esos puestos?.



?Me preocupa la pegada que tienen?, ha reconocido el técnico de Osasuna sobre una plantilla que ?juegue quien juegue de medio campo hacia adelante tienen para elegir puntas y extremos?, y que además, en el aspecto ofensivo, ?es uno de los mejores equipos de la liga?.



Del primer partido disputado en El Sadar a puerta cerrada, el de Berriatua ha aclarado que su equipo echó de menos a la afición con la que ?no sentimos arropados" y se crea un atmósfera en el estadio "increíble para ayudarte en momentos complicados?.