El reto de Joao Félix y la revancha del 'centenariazo'

Pamplona/Madrid, 30 oct (EFE).- El Atlético de Madrid visita a Osasuna con el portugués Joao Félix como estandarte tras su determinante actuación con dos goles ante el Salzburgo y el reto de la regularidad, en plena celebración de los 100 años del club navarro, que hace 17 fue protagonista del 'centenariazo' rojiblanco.



Todos los caminos del Atlético conducen hoy a Joao Félix. Más allá de ser el fichaje más costoso de la entidad, su momento de forma y los dos goles ante el equipo austríaco para la remontada en la Liga de Campeones, alimentan su condición de estrella en ciernes, refrendada incluso por sus propios compañeros.



"Qué bueno es", "puede cambiar el partido", admitían el portero esloveno Jan Oblak y el centrocampista Saúl Ñíguez en una charla captada por la televisión en el intermedio del duelo europeo, tras el cual el entrenador argentino Diego Pablo Simeone admitió que había sido su mejor encuentro porque había sido el más regular.



Trasladar esa regularidad a una serie consistente de partidos es el desafío del joven talento luso, que el próximo 10 de noviembre cumplirá 20 años. "Ojalá pueda tener la regularidad que hace que los jugadores crezcan y se posicionen en lugares importantes", añadió Simeone este viernes, 24 horas antes del partido.



En esa búsqueda de estabilidad, Joao será titular en El Sadar. En principio, acompañado en la punta por Marcos Llorente, otro en momento espléndido, para que el uruguayo Luis Suárez tenga su primer descanso -pero en el banquillo, porque Diego Costa sigue lesionado, al igual que el belga Yannick Carrasco y el croata Sime Vrsaljko-.



No estará en ese once, salvo sorpresa, Saúl Ñíguez, que volvió a entrenarse este viernes con el grupo tras cuatro partidos de ausencia pero Simeone no espera tenerlo al cien por cien hasta el duelo contra el Lokomotiv de Moscú ruso.



Así las cosas, en el centro del campo estarán Koke Resurrección y el mexicano Héctor Herrera, con Víctor Machín 'Vitolo' y el argentino Ángel Correa en las bandas; y en la defensa el inglés Kieran Trippier, el montenegrino Stefan Savic, el brasileño Felipe Monteiro y Mario Hermoso, que dará descanso al brasileño Renan Lodi.



Un duelo que se produce justo siete días después de que Osasuna festejara su centenario con una victoria por 1-0 ante el Athletic. En plena fiesta, los navarros reciben al conjunto al que aguaron su celebración hace más de 17 años.



Era el 23 de abril de 2003, jornada festiva para un Atlético de Madrid que paseó una bandera rojiblanca de 1.500 metros de largo portada por 40.000 aficionados, récord Guinness por entonces. Sin embargo, sobre el césped, el visitante Osasuna se impuso 0-1 protagonizando un 'centenariazo' con un gol de Iván Rosado.



Mucho han cambiado ambos equipos, especialmente un Atlético que en aquel momento era un conjunto recién ascendido se recuperaba de los traumáticos dos "añitos en el infierno" de Segunda División, y ahora vive su etapa de mayores éxitos, transformado por Simeone y sus jugadores con siete títulos en ocho años.



Osasuna viene de festejar su centenario ganando al Athletic en un encuentro poco vistoso en el que los locales estuvieron avispados para aprovechar un absurdo penalti de Capa cometido sobre Kike Barja.



La gran novedad en el equipo de Jagoba Arrasate es el delantero serbio Ante Budimir, que se ha ejercitado este viernes por primera vez junto a sus nuevos compañeros tras haber recibido resultados favorables en sus últimos test de la COVID-19 y ha entrado en la convocatoria, por lo que podría debutar mañana.



Los navarros llegan en racha tras haber sumado 7 de los últimos 9 puntos en juego en tres partidos en los que Osasuna ha mostrado la imagen competitiva que reclama Arrasate, pero el técnico ya ha avisado de que sus jugadores deberán "rozar la perfección" para vencer al Atlético.



"En algunas cosas somos buenos, pero ellos son de los mejores", apuntó el técnico de Osasuna, que no podrá contar con el defensor Aridane Hernández por un esguince de ligamento que sufrió ante los leones. En su lugar, Unai García podría acompañar a David García en el centro de la defensa.



Con el capitán de los navarros, Oier Sanjurjo, cumpliendo 300 partidos con la casaca roja, la duda es quién será su acompañante en el centro del campo. Podría serlo Jon Moncayola, uno de los jugadores que están de vuelta como Lucas Torró, o Íñigo Pérez, que salió de inicio ante el Athletic.



- Alineaciones probables:



Osasuna: Sergio Herrera; Roncaglia, Unai García, David García, Juan Cruz; Rubén García, Oier, Moncayola, Jony; Budimir, Gallego.



Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Correa, Koke, Herrera, Vitolo; Joao Félix, Llorente.



Árbitro: Xavier Estrada Fernández (Comité Catalán)



Estadio: El Sadar.



Hora: 18.30 (CET). 17.30 (GMT).



----------------------------------------------



Puestos: Osasuna (7º. 10 puntos). Atlético de Madrid (5º. 11 puntos).



La clave: Joao Félix. El Atlético busca que alcance la regularidad tras sus dos goles al Salzburgo, Osasuna tratará de pararle para que no repita los dos goles de su anterior visita.



El dato: El Atlético ha ganado en sus dos últimas visitas a El Sadar, la última la temporada pasada por 0-5. El último triunfo local de los navarros ante el conjunto madrileño fue en 2014 (3-0).



Las frases:



Jagoba Arrasate: "En algunas cosas somos buenos, pero ellos son de los mejores"



Diego Simeone: "Osasuna es un rival complejo, duro, con seguridad en su juego"



El entorno: Osasuna vuelve a El Sadar después del festejo de su centenario, ante un rival al que precisamente aguó su fiesta por los 100 años hace 17 años ganando en el Vicente Calderón (0-1).