Osasuna renueva al exbético Darko hasta el año 2023

El Club Atlético Osasuna ha anunciado la renovación del centrocampista serbio Darko Brasanac hasta el año 2023 con una clausula de rescisión de 8 millones de euros en LaLiga Santander.

El número 8 rojillo renueva su vinculación con la entidad navarra un año y medio después de aterrizar en Pamplona procedente del Real Betis.



Jagoba Arrasate se asegura a un hombre importante que esta temporada no ha podido contar con todo el protagonismo que él esperaba debido a una luxación en el hombro y, posteriormente, una lesión en el peroné de la pierna izquierda de la que se está recuperando.



Osasuna ha dado la noticia a través de un vídeo publicado en Twitter en el que el futbolista aparece por las calles del Casco Antiguo pamplonés repasando su estancia en la Comunidad Foral.



?Hace un año y medio que llegué a Navarra. Había escuchado cosas muy buenas de esta tierra; su belleza, su gastronomía llena de sabores y que el calor de sus personas compensaba hasta los inviernos más fríos?, dice el exjugador del Alavés en la publicación.



Brasanac afirma que ?nunca? pudo imaginar que iba a sentir ?este lugar tan pronto como algo propio?.



?Mis primeros meses en Pamplona fueron soñados, El Sadar rugía y el equipo ganaba. Recuerdo partidos en los que cuando no me quedaba aliento, el ánimo de la afición te hacía correr y correr hasta el último minuto?, cuenta el serbio en las declaraciones plasmadas.



Sobre la actual campaña, el diestro piensa que las cosas ?no están saliendo tan bien?, ya que las lesiones ?no me están dejando ayudar al equipo todo lo que me gustaría. Nos está costando sacar los resultados y la pandemia nos ha dejado sin nuestro mejor jugador, la afición?.



Darko recalca que en Navarra ha aprendido que ?no se rinde nadie. Hay que pelear hasta el final. Este equipo va luchar por seguir en Primera División y lo va a hacer con todo su corazón?.



La grabación finaliza con el protagonista en uno de los miradores de Pamplona diciendo: ?Yo creo que en Osasuna; mi club, mi familia, mi hogar?.