3-1. El Valencia naufraga ante un Osasuna de Primera

Pamplona, 21 abr (EFE).- Osasuna superó de forma clara a un flojo Valencia (3-1) para sumar la tercera victoria consecutiva y certificar de manera virtual la permanencia en Primera División, a falta de seis jornadas, con 40 puntos en su casillero.



El equipo navarro se hizo desde el inicio con la posesión de balón ante un Valencia que no gana lejos de Mestalla desde el pasado 10 de enero, ante el Real Valladolid por 0-1.



La presión de Osasuna tuvo su recompensa en el minuto 13. Un horrible control de Musah tras un pase en largo de Jaume facilitó la recuperación del equipo rojillo. El argentino Jonathan Calleri recogió la pelota en la frontal del área, Diakhaby se desentendió de Javi Martínez y el canterano, solo, controló el balón con calma antes de marcar su primer gol en Primera División.



El portugués Gonçalo Guedes inquietó con un disparo desde lejos que se estrello en el palo derecho de la portería defendida por Sergio Herrera, pero al Valencia le costaba horrores crear jugadas de peligro ante la baja de Carlos Soler.



El partido pasó por una fase de tanteo hasta que los visitantes pusieron la igualada. Guedes metió un pase al hueco picado para que el francés Kevin Gameiro empatase el duelo con un potente derechazo en el minuto 30.



La falta de intensidad defensiva del Valencia propició un fallo del capitán Gayà en el pase. Javi Martínez controló la pelota para cederle el gol a Calleri, quien firmó el segundo tanto local con un tiro raso pegado a un poste.



El buen momento de juego que atraviesa Osasuna hizo que la segunda mitad comenzara como terminó la primera, con dominio rojillo. En el minuto 63, el VAR revisó un penalti por una mano de Molina que pasó completamente inadvertida y que finalmente pitó Melero López.



Roberto Torres falló la pena máxima, pero un minuto después el Valencia volvió a cometer penalti por una mano de Diakhaby. Roberto Torres lo lanzó al mismo lado y marcó en Liga 16 jornadas después.



El entrenador del Valencia, Javi Gracia, metió a futbolistas ofensivos para tratar de reconducir la situación en el último tramo de partido, pero la suerte y la falta de puntería no acompañó a su equipo.



Con esta victoria, la hinchada pamplonesa puede estar tranquila, porque la temporada que viene volverá a ver a su equipo entre los más grandes después de estar cuajando una segunda vuelta de ensueño.



- Ficha técnica



3 ? Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Manu Sánchez; Torró; Roberto Torres (Budimir, m. 78), Oier (Moncayola, m. 62), Javi Martínez (Darko, m. 74), Adrián (Rubén García, m. 62); Calleri (Chimy Ávila, m.78).



1 ? Valencia: Jaume; Molina (Jason, m. 80), Diakhaby, Gabriel, Gayá; Musah (Kang-In, m. 52), Wass, Racic (Oliva, m. 52), Cheryshev (Cutrone, m. 69); Guedes, Gameiro (Manu Vallejo, m. 80).



Goles: 1-0 Javi Martínez (m. 13), 1-1 Gameiro (m. 30), 2-1 Calleri (m. 32), 3-1 Torres, de penalti (m. 68).



Árbitro: Mario Melero López (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Oier por parte de Osasuna y a Guedes y Diakhaby, del Valencia.



Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima primera jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio El Sadar a puerta cerrada. Los jugadores de ambos equipos salieron al terreno de juego con una camiseta con el lema ?Earn It.The football is for the fans´ (Gánatelo, el fútbol es para los aficionados).