Un CA Osasuna con confianza recibe a un Valencia CF lanzado (previa y posibles onces)

Osasuna y Valencia medirán este domingo sus fuerzas en El Sadar (14:15 GMT horas) tras un buen y esperanzador comienzo liguero en el que los hombres de Jagoba Arrasate y los de José Bordalás no conocen la derrota.



Tras dos empates y la victoria in extremis en el Nuevo Mirandilla, Osasuna afronta la cuarta jornada de LaLiga Santander con la ilusión de brindar a su afición los primeros tres puntos desde que estos comenzaron a poblar las gradas del estadio.



El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, espera ?mantener el nivel mostrado en los tres primeros partidos? con la idea de hincar el diente a un Valencia que no regala ?nada? y que cuenta con ?pocos puntos débiles?.



Osasuna tiene pillada la medida a su rival en Pamplona, ya que los navarros han conseguido vencer en las dos últimas visitas de los valencianos por idéntico resultado (3-1) en dos choques dominados por los de Tajonar.



?Es un equipo que este año no te va a regalar nada. Ellos ponen un listón y tienes que superarlo. A ver si somos capaces de hacer un buen partido para ganar?, ha comentado Arrasate durante la rueda de prensa previa a la cita.



Los locales llegan en un buen momento tras abrir el cajón de goles ante el Cádiz hace dos semanas. Fue un partido loco en el que supieron aprovechar sus ocasiones para alcanzar los cinco puntos antes del parón por selecciones.



Los dos primeros empates a cero dejaron patente la falta de puntería de un equipo con dinamita en ataque al que le costó encontrar el premio del gol. Kike García, Roberto Torres y David García fueron los encargados de las primeras celebraciones de la temporada.



Como es habitual, Arrasate no ha dado ningún tipo de pista sobre el posible once inicial, pero parece que no moverá mucho sus cartas a excepción de la banda derecha.



Es en ese puesto donde el técnico de Berriatua podría dar lugar a la sorpresa con el sustituto de Kike Barja. Roberto Torres parece ser el indicado para esa demarcación, pero su dubitativo comienzo de curso hace que Rober Ibáñez, Javi Martínez u Ontiveros sean los otros pretendientes.



El Valencia, por su parte, afronta este encuentro desde la fortaleza de estar invicto en la Liga, de haber sumado siete puntos y de haber transmitido en los tres primeros encuentros ligueros una sensación de equipo sólido, que ha validado la llegada a su banquillo de José Bordalás.



Eso sí, en su primera salida (al campo del Granada), el técnico alicantino no pudo acabar con la mala racha que arrastra como visitante en la Liga y que le mantiene sin ganar un encuentro de esta competición lejos de Mestalla desde enero.



La ?resaca? de los encuentros internacionales puede llevar a Bordalás a introducir variaciones en el once tipo con el que ha arrancado la Liga. Eso sí, el técnico aseguró que José Luis Gayà, que tuvo que dejar la concentración de la selección española con un edema en el soleo izquierdo, se ha recuperado y confía en que pueda jugar.



Pero Bordalás dejó la puerta abierta a que los jugadores que puedan acumular cansancio o molestias por esos compromisos internacionales puedan dejar paso a otros en el once. Esa situación podría afectar a los sudamericanos Omar Alderete y Maxi Gómez tras haberse unido al equipo este mismo sábado después de sus compromisos con Paraguay y Uruguay, respectivamente.



El del Osasuna será el primer encuentro que puedan disputar tanto el carrilero francés Dimitri Foulquier, como el delantero Hugo Duro y el extremo Hélder Costa, los tres últimos fichajes del club en el mercado estival.



Más allá de las dudas por el estado físico de los jugadores, habrá que ver si Bordalás retoma su plan inicial para la portería con Jasper Cillessen de titular o mantiene al sorprendente Giorgi Mamardashvili bajo los palos. La única baja segura por lesión podría ser la de Cristiano Piccini.



Alineaciones probables:



Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Manu Sánchez; Lucas Torró; Róber Ibáñez, Darko, Javi Martínez, Rubén García; y Kike García.



Valencia: Mamardashvili; Correia, Paulista, Alderete o Diakhaby, Gayà; Wass, Guillamón, Soler, Cheryshev; Guedes y Maxi o Marcos André.



Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (C. Vasco).



Estadio: El Sadar



Hora: 14:15 GMT



--------------------



Puestos: Osasuna (8º), Valencia (3º)



La clave: El juego por las bandas que pueda desarrollar Osasuna.



El dato: Osasuna ha ganado en las dos últimas visitas del Valencia a El Sadar por idéntico resultado (3-1).



La frase: "El Valencia pone un listón y tú tienes que superarlo" Jagoba Arrasate.