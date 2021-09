Osasuna ya prepara el primer examen ante su afición al completo

Pamplona, 29 sep (EFE).- Osasuna ha regresado a los entrenamientos tras un día de descanso para comenzar a preparar el encuentro de este sábado ante el Rayo Vallecano, su primer examen ante su afición al completo, después de que el Consejo Interterritorial de Salud haya acordado ampliar el aforo al 100% en los estadios de Primera División y Segunda.



A tres días de recibir al Rayo Vallecano, los hombres de Jagoba Arrasate se han puesto manos a la obra tras conocer esta gran noticia con el claro objetivo de brindar la que sería la primera victoria ante toda su afición desde la reforma del estadio, sin duda un aliciente para un grupo de jugadores que ha comenzado en forma su tercera temporada consecutiva en la máxima categoría.



Aridane y Ante Budimir no se han ejercitado junto al resto de compañeros. El defensa se retiró lesionado frente al Mallorca y hoy no ha saltado al césped, mientras que el croata sigue con su particular proceso de recuperación de sus molestias en el pubis.



Por su parte, Kike Barja ha vuelto a trabajar al mismo ritmo que el resto, por lo que su posible presencia el sábado en El Sadar es una realidad. De ser así, el canterano comenzaría el choque de la octava jornada desde el banquillo.



Antes estas posibles ausencias, Unai García sería el encargado de ocupar la zaga junto a David García para hacer frente a uno de los futbolistas más en forma de LaLiga, el colombiano Radamel Falcao.



Osasuna volverá este jueves a las instalaciones de Tajonar para llevar a cabo la sesión más exigente de la semana con la ilusión de dar una alegría a los más de 23.500 aficionados que se darán cita en el estadio contiguo al Navarra Arena.