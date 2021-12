Arrasate, en la víspera ante el Barça: "Tenemos que recuperar la alegría"

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha indicado que su equipo deberá "recuperar la alegría" perdida en la últimas jornadas para volver a su mejor versión y tratar así de vencer al Barcelona este domingo. "Para nosotros es un partido importante"?, ha iniciado el técnico rojillo la rueda de prensa previa al choque frente al Barcelona, donde Osasuna se agarrará a su público para intentar sumar tres puntos de oro.

El de Berriatua ha afirmado que deberán mejorar su juego para poder "competir bien" y así tener opciones de ganar en un "ambiente tan bonito" como el que se vivirá este domingo en El Sadar. "Ha habido partidos donde hemos competido bien, pero donde también no hemos jugado bien", ha comentado Arrasate, que ha pedido a los suyos ser más valientes para "llegar a una versión competitiva, fiable y atractiva para todos". "Espero un Barcelona que tiene argumentos para ganar en cualquier campo. Es verdad que tiene bajas, pero no deja de ser un equipo muy bueno, lo respetamos y queremos ver un Osasuna muy bueno", ha continuado el míster.

Arrasate piensa que todavía es "muy pronto" para sacar conclusiones sobre el recorrido de Xavi como entrenador del conjunto culé y ha asegurado que tanto Koeman como el actual entrenador del Barça "no han tenido todas las piezas para ver qué equipo quieren ser". "Es importante sentir esa necesidad de ganar. Cuando la sientes, al final das lo mejor de ti mismo. En esta liga no hay ningún partido fácil, pero ninguno imposible, y vamos a intentar hacer un buen choque", ha comentado sobre la importancia que supondría sumar los tres puntos.

"Hay preocupación", ha respondido Arrasate al ser preguntado sobre los resultados del equipo en su estadio, asegurando que, "en líneas generales, el equipo puede jugar mejor a como lo está haciendo en las últimas jornadas". Osasuna deberá incomodar y presionar al Barcelona, a la vez que atacar al conjunto culé en un partido de "ritmo y esfuerzo" en el que no solo serán importantes los once futbolistas que inician, sino "los 16 que participan". "Tenemos que incidir y tenemos que mejorar, pero no me preocupa", ha contestado Arrasate sobre la falta de gol por la que pasa el equipo.