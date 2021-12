Kike Barja: ?Me siento muy querido en Osasuna?

Pamplona, 14 dic (EFE).- El jugador de Osasuna, Kike Barja, ha anotado sentirse ?muy querido? en el club navarro, una ?responsabilidad? y un motivo para ?darlo? todo cada vez que salta al césped vistiendo la elástica rojilla.



?Llevo toda mi vida aquí y siento esto como algo especial. Soy feliz y para mí no hay nada mejor que estar en Osasuna?, ha comentado el jugador de 24 años que ha renovado hasta el año 2026 y que a partir de ahora buscará responder a este premio ?con hechos?.



Barja espera que los próximos años sean positivos para él y para el club con la esperanza de ?poder ampliar? su contrato en un futuro con el objetivo de ?estar toda la vida aquí?.



?He tenido la suerte que el camino ha sido idílico desde que llegué al primer equipo?, ha recordado Barja en rueda de prensa sobre cómo fueron sus inicios con Osasuna, donde ha logrado un ascenso a la máxima categoría y dos holgadas permanencias en Primera.



El de Noain piensa que los jugadores jóvenes que ya están asentados deben ?seguir dando pasos para poder ser el relevo el día de mañana de jugadores tan importantes como Oier, Roberto Torres? futbolistas que son un espejo donde fijarme?.



?Si algo he intentado desde pequeño es ser perseverante, paciente y contar con la suerte de estar un vestuario increíble donde todos tenemos una relación muy buena?, ha respondido el extremo al ser preguntado sobre los contratiempos en forma de lesiones que le han ido surgiendo a lo largo de su carrera y que ha ido sorteando.



El número 11 ?rojillo? asegura sentirse ?muy querido? por sus compañeros y añade que acude todas las mañanas a entrenar a Tajonar con una sonrisa, ya que lo pasa ?bien? en unas sesiones que en las que todos compiten.



?No puedo decir que me siento titular. He estado tiempo lesionado, ha habido rotaciones y creo que para conseguir el objetivo necesitamos de todos. Cada uno es ambicioso y todos queremos jugar, pero no tengo la etiqueta de titular?, ha continuado.



Si Osasuna quiere seguir creciendo como club, ?hay que retener a jóvenes y mejores jugadores con potencial como Javi Martínez, Moncayola o David García, pero también con futbolistas importantes como Sergio Herrera?.



?No debemos perder la perspectiva. Tenemos que ser conscientes de la dificultad que conlleva estar en esta categoría. Debemos tener los pies en el suelo, somos Osasuna y sabemos dónde hemos estado hace seis/siete años, cuando pasamos momentos muy duros como club?, ha respondido Barja al ser preguntado sobre el futuro más próximo del equipo, dando a entender que no deben pensar en cotas muy altas, sino ir paso a paso.



Sobre el último partido liguero ante el Barcelona, Kike ha opinado que las sensaciones del empate fueron ?muy buenas. la gente estuvo enganchada con el equipo y el otro día competimos ante todo un Barca, un equipo de mucho nivel?.



?Creo que es una renovación totalmente merecida. Es un ejemplo no solo a nivel deportivo, sino también como persona. Lo que más valoro es su predisposición con la que sale a jugar cuando defiende la camiseta de Osasuna, jugando uno o diez minutos?, ha comentado el director deportivo del club, Braulio Vázquez sobre la renovación.



A su vez, el director ha puesto en valor su cualidad ?diferenciada? sobre el resto de jugadores: ?es un encarador, otra de nuestras mejores armas para intentar combatir a los grandes dentro de nuestra humildad?.