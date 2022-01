Jagoba Arrasate: ?Los jugadores se han unido y han marcado un camino?

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha asegurado, tras la derrota ante el Athletic y la eliminación copera, que la comunicación y la unión dentro del vestuario rojillo es total, después de "decirse las cosas claras" para marcar un camino que los "puede sacar de esa situación". Arrasate regresa al banquillo tras los dos partidos que tuvo que ver desde su domicilio debido a su positivo en covid-19, por lo que el vasco se encuentra "con la máxima ilusión" de afrontar los dos próximos choques ante Celta y Granada.

"Son cosas que pasan ahora. Nos tenemos que adaptar. Cayeron los dos el mismo día y esta semana hemos probado cosas diferentes porque no sabemos hasta el último día qué nos puede deparar el antígeno y tenemos confianza plena en que podemos hacer un buen partido mañana", ha respondido Arrasate en rueda de prensa sobre las bajas de David García y Unai García por covid y la de Aridane por lesión. Rememorando la primera cita del año ante el Athletic, Arrasate ha opinado que su equipo comenzó "bien" antes de dar "muchas facilidades" a su rival, aceptando que se equivocó en su propuesta de tres centrales y de apretar más con los carriles, plan que los de Bilbao aprovecharon para coger a Osasuna al espacio.

Sobre la eliminación copera en Girona, ha afirmado que la vivió ?con impotencia? por la importancia del choque que precedió a una semana "muy dura" y que "por suerte" terminó bien con la victoria en casa frente al Cádiz. Los de Tajonar tratarán mañana de "dar continuidad a esas sensaciones que tuvimos contra el Cádiz y a repetir, sabiendo que es un partido muy diferente, cosas que se hicieron bien" ese día. "Jugamos mucho en campo rival y concedimos muy poco. Es cierto que defensivamente el Celta nos exigirá más que el Cádiz y es ahí donde debemos dar ese paso para volver a ser ese equipo sólido que tenga opciones de sacar un buen resultado", ha recordado sobre los tres puntos sumados ante los andaluces.

El Celta "es un rival dominador que genera situaciones por dentro. Aprieta muy bien tras pérdida, en la presión son muy agresivos, intentaremos eliminar esa primera línea para luego tener un campo más abierto y atacarles ahí. Ojalá se repita un poco el partido de la primera vuelta", ha dicho Arrasate sobre cómo pueden hacer daño al conjunto celeste. El técnico rojillo ha confirmado que el canterano Unai Dufur jugará mañana desde el inicio, un jugador que "está preparado" y que debutará así con el primer equipo en partido oficial en el puesto de central tras haberlo hecho "bien" en los últimos entrenamientos.

Sobre las bajas de Javi Ontiveros y Jaume Grau en la convocatoria, Arrasate ha dicho: "Están ultimando no sé si sus salidas o las posibilidades que tienen de poder ir a otro equipo para que dispongan de más minutos. Son dos casos parecidos en ese aspecto y por eso hemos dejado a los dos aquí". "Mis jugadores son personas, les quiero mucho y me han dado muchísimo estos años. Estoy súper agradecido a ellos y cuando haces malos partidos es normal que haya críticas al entrenador y a la plantilla, pero eso no quita que ellos estén sufriendo y que en un momento dado requieran de cariño como la mejor terapia", ha anotado sobre el estado anímico que atravesó un equipo que también hizo autocrítica.

Arrasate ha dejado clara su opinión respecto a los rumores de salida de Aridane: "Es un jugador demasiado importante para estar con medias tintas. Es muy querido en el vestuario y en el verde es importantísimo, está teniendo problemas en el sóleo y hay que ayudarle para que ponga el foco en la recuperación. Con Aridane somos mejores y no quiero su salida bajo ningún concepto".