Manu Sánchez: "Osasuna y Pamplona han superado todas mis expectativas"

El jugador de Osasuna Manu Sánchez afirma que tanto su club como la capital navarra han superado "todas" sus expectativas desde que llegase en enero de 2021 al equipo, en lo que fue su primera cesión desde el Atlético de Madrid, circunstancia que se repitió el pasado verano de cara a la actual campaña.

"Moncayola me describió la vida en Pamplona y el día a día en Osasuna y me entraron ganas de venir", comenta recordando en una entrevista con Efe los consejos de su actual compañero de equipo antes de firmar.

A su vez, valora las distancias cortas de una ciudad que te permite ir "andando a todos lados", algo a tener muy en cuenta en su primera etapa en el club, cuando aún no tenía carnet de conducir.

El canterano rojiblanco explica en qué invierte su tiempo libre: "me gusta estar con Benito, mi perro. Estudio el Grado de Derecho a distancia y debo aprobar una asignatura al mes; parece cómodo y fácil, pero yo preferiría hacerlo de forma presencial".

"En el Atleti no había jugado prácticamente nada, y tenía ganas de acumular minutos y experiencia. Aquí he conseguido ser feliz y tener la confianza necesaria para progresar. Estoy muy a gusto con mis compañeros y el cuerpo técnico, y eso se trasluce en el césped", ha indicado el menudo defensa.

Sánchez resta importancia al hecho de tener minutos, algo relevante, sin duda, pero no fundamental, según su opinión: "estoy contento con el día a día y la buena sintonía que existe entre la plantilla. Con Cote y Juan Cruz mantengo una estrecha relación".

El número 39 ha manifestado el sentir general del grupo con la evolución de Juan Cruz este curso: "nos alegramos mucho por él. El principio de temporada no le resultó fácil y no tuvo suficientes oportunidades, pero ha sabido darle la vuelta a la situación, algo de lo que no todo el mundo es capaz, y ha pasado a ser titular indiscutible; ojalá siga así". Opina que "es una gran persona que hace piña" y un compañero al que será difícil que le quiten el puesto.

"Osasuna es un equipo competitivo; tiene las ideas claras, y lo deja todo en el campo. Si se cumplen esas tres condiciones, obtendremos puntos importantes y podremos lograr victorias imposibles de conseguir a priori", anota.

Sobre su doble faceta de lateral y extremo izquierdo, el futbolista de 21 años reconoce que, cuando está en posición más adelantada, "tiendo a ayudar bastante en defensa". Se siente bien en ambas posiciones, con el único fin de ser útil en beneficio del equipo.

"En la primera vuelta, contamos con esa pizca de suerte necesaria para ganar algunos partidos, pero con el tiempo esa buena dinámica se volvió en nuestra contra. No nos confiamos en ningún momento, teníamos ganas de sumar", recuerda sobre la mala racha de resultados que atravesó Osasuna durante 10 jornadas.

Sobre el penalti que cometió ante el Sevilla en el último partido de Liga, explica: "sinceramente, pienso que fue un penaltito, no le di con mucha fuerza. No fue el típico penalti en el que vas como un loco y le derribas. Le rocé y hubo contacto, pero Kounde tiene un gran físico y tampoco fue suficiente para que se tirara".

Por suerte, "Sergio Herrera, que es un gran portero, lo paró", haciéndole un "pequeño favor" para que su acción no pasara a mayores. "Cuando pitó el penalti yo estaba rayadísimo, aunque en el fondo me sentía tranquilo, porque, fuera de bromas, tuve el presentimiento de que lo iba a parar. Después, en el vestuario, no me echó la bronca; nos reímos bastante y todo quedó en un pequeño susto", afirma rememorando con humor cómo ocurrió todo.

El Atlético de Madrid, club que posee sus derechos, cuenta actualmente con el brasileño Lodi, el mozambiqueño Reinildo e incluso el central Mario Hermoso como laterales izquierdos, situación que no favorece al rojillo: "lo cierto es que no me beneficia mucho, pero sigo centrado en lo mío, que es terminar la temporada con Osasuna de la mejor manera posible, jugando todo lo que pueda y colaborando a conseguir los objetivos".

"Queda mucho todavía", dice sobre los meses de cesión que le restan en Pamplona, en los que disfrutará "dentro y fuera del campo", sin prisas ni presión respecto al próximo verano. Incide en que, si regresó a Osasuna, fue porque durante su primera estancia estuvo "muy feliz".

De la mala situación deportiva por la que pasa su anterior club, opina que "cuentan con un gran equipo y un excelente entrenador, por lo que conseguirán revertir la situación. Creo que el Atleti terminará en los puestos altos y en Champions, seguro".

En 9 días, el Atlético de Madrid visitará El Sadar, un día especial para él: "aunque ellos estén en un mal momento, saldré a dar lo mejor de mí mismo. Tengo que pensar en mí y en mi equipo".

"Sería un sueño, pero ahora debo afianzarme en la Sub-21. En unos años se podrán valorar escenarios más grandes", considera sobre la futura posibilidad de ir a la selección absoluta.

Sánchez no comparte la ira con la que algunos usurarios reflejan su opinión en las redes sociales: "No sé si de verdad piensan lo que escriben. No me gusta saber qué se comenta sobre mí. Me da igual; yo voy a lo mío, porque para bien o para mal, siempre habrá gente que te va a criticar".