Jagoba Arrasate: ?No tuve ninguna duda sobre mi renovación?

Pamplona, 16 mar (EFE).- El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, "contento y agradecido" a todos los que han confiado en él, asegura no haber tenido ?ninguna duda? sobre su continuidad en el club tras oficializarse la prolongación de su contrato hasta el año 2024.

Así lo reconoce en una entrevista con Efe en la que apunta, no obstante, que este tema ya ?queda atrás?, y que lo más reciente es la dura derrota en el Camp Nou que ?tanto nos dolió?.

?Pedía calma porque estábamos en un proceso en el que había que hablar de diferentes temas. La gente me sigue felicitando y lo agradezco. Estamos felices porque éste es el lugar donde queremos estar, aquí, y eso es algo que no resulta fácil en el fútbol profesional?, ha contado.

El club anunció su continuidad la semana pasada a través de un cartel en el centro de Pamplona, del que su protagonista opina: ?me lo comunicaron un par de días antes, y yo no quería aguarles la fiesta. Me hizo ilusión y me impactó, pero también sentí algo de vergüenza?.

?En Berriatua me sugieren que pida la lona para ponerla en algún sitio del pueblo?, indica entre risas sobre el enorme trozo de tela de 9 metros de ancho y 18 de largo que podría ser exhibido en algún emblemático edificio de la localidad vizcaína.

Sobre el proceso entre su agente y Osasuna, afirma que no tuvo ?ninguna? duda en cuanto a seguir en el equipo, y que las conversaciones se centraron en ?dar una vuelta de tuerca al trabajo que se está desarrollando en la actualidad, por lo que se pusieron encima de la mesa diversos aspectos tales como la planificación, la gestión, el día a día en Tajonar, el cuerpo técnico??.

?Haciendo un poco de autocrítica, llegamos a la conclusión de que era más adecuado renovar por dos años. Ya nos conocemos y todo lo que vayamos a hacer cobra más fuerza?, incide.

Arrasate, que cumplirá este verano cuatro años en la capital navarra, asegura que no tuvo ?constancia? de posibles ofertas hacia su persona por parte de otros clubes, asegurando que no movieron ?ni un dedo para nada que no fuese seguir aquí?.

Sobre el debut como titular del canterano Iker Benito frente al Barcelona dice: "Estamos contentos con su rendimiento. Nos faltaba el Chimy; entendíamos que íbamos a estar sometidos, y necesitábamos profundidad y verticalidad. Iker es el extremo con mejores características para ello. Está entrenando en el día, va a tener más oportunidades, y ojalá que el año que viene esté en la primera plantilla?.

?De la permanencia a Europa hay mucho trecho. Meter el morro es complicado, por lo que intentaremos mantener nuestra forma de ser, de hacer y de conectar con la gente, pero sin descartar nada?, opina sobre los objetivos a corto plazo.

Pone en valor y tiene en alta estima ?el sentido de pertenencia? que guardan sus aficionados hacia el escudo, resaltando la ?comunión? que existe entre grada y jugadores, que se hace extensible a El Sadar.

Osasuna acumula 35 puntos en la clasificación, y Arrasate cree que tal vez les falte una victoria para cerrar su presencia un año más en Primera. Después ?habrá tiempo de hablar de otras cosas, pero queremos ser ambiciosos y terminar lo más arriba posible?.

?Terminar bien una campaña significa que el primer día de pretemporada ya es diferente; solamente por eso merece la pena. También habrá que ver cómo va el Promesas para saber si podemos contar con algún jugador en las últimas jornadas?, explica.

Todavía con la permanencia en mente, Osasuna deberá ?sentir esa necesidad? ante el Levante para poder brindar una nueva alegría a su público tras la brillante victoria contra el Villarreal por 1-0.

El club acaba de anunciar la renovación del Chimy Ávila hasta el año 2026, un hecho celebrado por su preparador: ?es una gran noticia; la prueba palpable de que el jugador quiere quedarse aquí, y de que la entidad puede abordar una operación de estas características?.

?Cada vez está mejor. Se está acercando a esa versión que nos mostró durante los seis primeros meses, y creo que hay que celebrarlo?, considera sobre un futbolista al que valora como ?un luchador y un ganador que cuenta con un gen que influye en los demás, algo verdaderamente reseñable?.

?El club goza de buena salud y estabilidad en Primera. Es indispensable mantenernos y contar con la financiación de las televisiones para poder seguir. Se trabaja en el presente y en el futuro?, ha respondido al ser preguntado sobre los relevantes movimientos realizados con respecto a los jugadores David García, Moncayola o Javi Martínez.

De las posibles salidas en verano, sostiene que no puede ser que ?un jugador haga una buena temporada y nadie se fije en él; una cosa lleva a la otra?. ?Valoro el día a día y lo contentos que están aquí. Si más adelante alguien hace alguna oferta irrechazable, ya veremos?, expresa sobre el gran estado de forma de futbolistas como Lucas Torró o David García.

Para ser competitivos, opina, Osasuna deberá realizar algún cambio; entre otros, en la confección de la plantilla. ?No nos podemos quedar parados; el fútbol no perdona, evoluciona, y nos corresponde a nosotros estar preparados para mejorar en todos los ámbitos?, añade.

El capitán Oier Sanjurjo e Íñigo Pérez finalizarán su contrato en junio y Arrasate comenta que están en conversaciones con ellos para ?darles voz y tomar una decisión más pronto que tarde?, sin que todavía haya ?nada definitivo?.

Sobre Roberto Torres, que finalizará su vínculo con el equipo el próximo año, reconoce que "ha perdido el protagonismo de los tres primeros años, en los que demostró ser un jugador capital?.

En cuanto a su esquema preferido, Arrasate se decanta por el 4-1-4-1: ?es el que más nos equilibra; las líneas están juntas y nos encontramos cómodos. Normalmente, al rival le hacemos el partido difícil?.

El fichaje más caro de la historia del club (8 millones), Ante Budimir podría volver a la titularidad este sábado frente al Levante, para engordar sus registros de cara a puerta tras una primera vuelta en la que ?no hemos podido contar con él por su lesión de pubis?, por lo que espera que en lo que resta de competición ?sea relevante y haga goles?.

?Creo que habrá pocas incorporaciones, pero para mejorar debemos acertar en las que hagamos, independientemente del precio?, cuenta sobre el mercado veraniego en el que Osasuna realizará algún movimiento.

El Sadar fue nombrado ayer ?Mejor estadio del mundo en 2021? por la web Stadium Database, galardón que celebra. ?Es una alegría que se mencionen aspectos positivos de Osasuna tras alguna noticia desagradable que hemos tenido en los últimos tiempos?.

Su profesión es una de las más estresantes durante los días de partido, algo que le empuja a escaparse la Sierra de San Donato, un lugar ?donde puedo estar tranquilo y pensar sobre mis cosas?.

?Es cierto que perdemos pelo, pero hay gente que me dice que en cuatro años no he cambiado y seguro que será de la buena salud adquirida por todos los éxitos del equipo?, indica sobre la tensión competitiva de su vida, a lo que añade: ?En el fútbol o vives el presente a tope? o si te desvías un poco te la pegas. Hay que disfrutar y sufrir del momento?.

Luis Echenique