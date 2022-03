La especial cita del Chimy Ávila ante el Levante

Pamplona, 17 mar (EFE).- Osasuna recibe este sábado al Levante con el Chimy Ávila como titular frente al mismo equipo contra el que comenzó su calvario con las lesiones el 24 de enero de 2020 en El Sadar.

El argentino volverá a tener delante a los jugadores granotas en su estadio tras dos duros años de los que ha logrado sacar esperanza y motivos para creer en su futuro cuando atravesaba los momentos más complicados de su carrera.

La rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda se produjo en el minuto 55 y el delantero abandonó El Sadar en camilla, dejando a su hinchada en silencio cuando el atacante acumulaba hasta esa fecha 9 tantos en su haber.

El de Rosario se perdió el resto de aquella temporada antes de vivir, de nuevo, un horrible episodio. Cuando parecía que su regreso estaba cerca, el ?9? se volvió a romper el ligamento cruzado, pero esta vez en la otra rodilla. Fue en septiembre durante un entrenamiento septiembre y la mala fortuna se apoderó del futbolista sudamericano.

Tras una temporada y media de lucha diaria, el delantero se ha ganado un puesto de nuevo entre los titulares a base de trabajo y de no renunciar a sus posibilidades. Jagoba Arrasate le ha dado minutos en todos los partidos en los que ha estado disponible. No pudo jugar ante el Cádiz después de ver la roja frente al Athletic, mientras que la jornada pasada se perdió el choque ante el Barcelona por acumulación de tarjetas amarillas.

En total, el combativo futbolista lleva 1.189 minutos repartidos a lo largo de 26 apariciones en las que ha obtenido el premio del gol en 4 ocasiones (Granada, Barcelona y Villarreal por partida doble).

Su presencia en el juego rojillo está siendo muy notable. Arrasate probó con él en banda derecha, una posición que conoce de su anterior etapa en Huesca y de la que parece que no saldrá. Velocidad, ayuda en defensa o buenos centros son algunas de las características que aporta desde ese costado.

Con la última renovación, Ávila refuerza su compromiso con Osasuna hasta el 2026, un club que apoyó en todo momento a un jugador muy agradecido a la institución que le fichó en el verano de 2019.

?Cuando no te quieren en un sitio no tienes que estar, y aquí me quieren. Por eso me quedo?, explicó sobre su relación con un público que ya ha demostrado en más de una ocasión su cariño hacia su futbolista, que a partir de ahora contará con una cláusula de 30 millones.

Ávila saltará este sábado al césped del remozado estadio en el que contará con el incuestionable aliento de una grada deseosa de ver volar alto al carismático jugador que espera dar muchas alegrías a los suyos en los próximos años.