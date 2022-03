Tras ganar al Levante, a ayudar a Ucrania

El futbolista de Osasuna financiará un convoy con el que aportará medicamentos, comida y ropa; además intentará traer al máximo de refugiados posibles para que escapen de la guerra que ha provocado Rusia

CA Osasuna obtuvo ayer una contundente victoria por 3-1 sobre el Levante UD. Una forma ideal de afrontar el parón de selecciones que comienza mañana, puesto que el equipo de El Sadar se irá con la tranquilidad que le dan los 38 puntos que tiene actualmente, lo que le permite encarar el tramo final de LaLiga con la seguridad de que no estará inmerso en la pelea por la salvación y con la ambición de luchar por quedar en la mejor posición posible en la clasificación.



Ahora toca desconectar y marcharse unos días de descanso para recargar las pilas, pero no para todos, porque habrá un futbolista de Osasuna que después de colaborar ayer en el triunfo de su equipo hará las maletas a Ucrania. Ese no es otro que Rubén García.



El atacante valenciano de Osasuna financiará un convoy para ayudar a los refugiados de Ucrania por la invasión de Rusia que lidera Vladimir Putin. Todo surge cuando uno de sus vecinos le explicó que se habían desplazado hasta la frontera de Polonia con Ucrania para ayudar a las personas e incluso se trajeron a varias para España.



Un gesto que inspiró a Rubén García, el cual quiso explicar en la web de CA Osasuna que colaborarán suministrando medicamentos, alimentos y elementos de primera necesidad para bebés e incluso irá con alguna persona cualificada médicamente para poder ayudar sobre el mismo terreno.



Seis furgonetas, que pueden ser diez, saldrán hacia Cracovia el próximo día 24 de marzo desde Valencia y Pamplona, gracias a las donaciones recibidas y a la parte aportada por el propio jugador, que liderará la expedición en primera persona, puesto que se ha implicado al máximo en ese movimiento. También se tiene como objetivo poder traer a España al mayor número de personas posibles para que puedan escapar del horror de una guerra que ha conmovido a todo el continente europeo.





?? Rubén García se desplazará la semana que viene a Polonia para transportar material para el pueblo ucraniano, y pide la solidaridad de todos los rojillos en la recogida que realizará el domingo en la puerta de Tajonar de 10 a 13 horas.



▶? https://t.co/f0dIJot3mJ pic.twitter.com/2MKyvkkLNs — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) March 18, 2022

Se abre a la colaboración de todo el que quiera ayudar

también explicó en esta breve comparecencia que todo el que quiera colaborar con este convoy puede dejar cualquier producto que sirva de ayuda este mismo domingo, es decir, hoy, en la puerta de la ciudad deportiva deentre las 10:00 y las 13:00 horas.Un gesto que engrandece la figura de un, el cual demuestra que su calidad humana está a la altura de su buen nivel futbolístico.