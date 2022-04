Arrasate y Budimir se veían rascando algún punto ante el Betis: "Tuvimos nuestro momento con el gol anulado, pero..."

El entrenador y el delantero de Osasuna lamentan no haber aprovechado los pocos minutos buenos que tuvieron ante "un gran rival" que, a su juicio, les "goleó de manera justa"

El entrenador de CA Osasuna, Jagoba Arrasate, manifestó este domingo, tras la derrota en el campo del Real Betis (4-1), que su equipo tuvo su "momento con el 2-1 y el gol anulado", ambos tantos marcador por el croata Ante Budimir, que podría haber supuesto el empate y que les hicieron verse con opciones de rascar algún punto del Benito Villamarín a pesar de que el cuadro local encarriló pronto el triunfo.

"El 3-1 ya nos dejó sin opciones. En líneas generales, ellos han sido superiores, nos han superado y no hay nada que objetar al resultado final", aseguró el preparador vasco desde la sala de prensa del estadio heliopolitano, donde Osasuna acabó llevándose cuatro dianas que podrían haber sido más de no ser por las paradas de Sergio Herrera.

Jagoba Arrasate señaló que sus jugadores, en la segunda mitad, han "plantado cara a un gran rival", si bien no pudieron "aprovechar los buenos minutos" después del tanto con el que acortaron distancias y terminaron encajando una goleada que consideró "justa".

Por su parte, el delantero croata Ante Budimir, autor del único gol de Osasuna en su derrota de este domingo en el campo del Betis (4-1), declaró tras el encuentro que su equipo ha "dado dos caras" y que, en la segunda mitad, estaban "cerca de empatar" pero han "encajado cuatro por detalles".

"No estoy contento porque por muy poco, pierdes. Los detalles deciden, podíamos empatar porque estábamos en una fase mejor que el rival. Hemos estado brillantes fuera, pero hemos encontrado rivales complicados, el Betis ha estado bien y nos ha metido cuatro", añadió Budimir en declaraciones a Movistar+.

El atacante balcánico desea "pasar página y sumar en casa los puntos" que le faltan a Osasuna para garantizar la permanencia y no quiso recrear en que ha marcado un "gol difícil, porque no ha servido" y no ha permitido a los navarros "ser competitivos hasta el final" en el Benito Villamarín.