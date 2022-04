Sergio Herrera: "Sabía cual era la zona de seguridad de Benzema"

Redacción deportes, 20 abr (EFE).- Sergio Herrera, portero de Osasuna, lamentó la derrota ante el Real Madrid tras haber detenido dos penaltis a Karim Benzema y aseguró que "sabía cual era la zona de seguridad" en los lanzamientos del delantero francés.

"Nos vamos con la sensación de haberlo intentado hasta el final y haber tenido nuestras opciones. Sabíamos que los últimos minutos ellos crearían más peligro porque nos volcamos a por el empate. Contento por el ambiente con la afición. El equipo ha hecho un gran partido", aseguró en Movistar.

"Se pusieron por delante 1-2 al final de la primera parte y nos lo pusieron más complicado. Tuvimos que ir más adelante ante un equipo con poderío que es dominador, pero hemos estado bien hasta el último segundo del partido", añadió.

Herrera analizó los dos penaltis que detuvo al goleador de LaLiga, Benzema. "Sabía que era su zona de seguridad, que venía de penaltis lanzados contra el Celta y he hecho la psicológica. Ha salido bien".

"Cuando ante el Celta falló un penalti, el segundo lo tiró a su zona de seguridad. Por eso me he tirado ahí", añadió.

Por su parte, el argentino Chimy Ávila, lamentó el penalti que cometió por mano. "El Real Madrid es un equipo que no perdona. Sería hipócrita si digo que no es penalti, no lo hago a propósito, es la inercia y la reacción. Sabía que lo iban a pitar porque esta claro que fue penalti. Voy al suelo, paso de largo, se te cruzan los cables en ese momento y metes la mano".

El Chimy se quedó con lo positivo mostrado por su equipo. "Sergio Herrera se salió. Parar dos penaltis al goleador de la liga no es fácil. Tuvimos ocasiones pero ellos acertaron las veces que llegaron. Tenemos que seguir por este camino, aún hay mucho en juego y hay que seguir día a día".