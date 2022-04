Osasuna oferta, espera respuesta pero teme a Monchi

El equipo navarro quiere renovar a uno de sus mejores futbolistas, el cual acaba contrato en 2024 y que está en la agenda del Sevilla FC desde hace tiempo

Probablemente a CA Osasuna se le escapó la posibilidad de jugar competición europea después de que perdiera contra el Real Madrid por 1-3 en su remozado estadio de El Sadar en la última jornada disputada de LaLiga. Ese tropiezo, y la victoria del Villarreal CF, le deja a ocho puntos de la séptima plaza, que ahora da billete a la próxima edición de la UEFA Conference League tras ganar el Real Betis Balompié la Copa del Rey, una posición que se antoja difícil de alcanzar debido al buen marchar de la escuadra castellonense y a que quedan solamente quince puntos en juego para que finalice el torneo de la regularidad. Por ello, todo indica que la dirección deportiva que lidera Braulio Vázquez está ya centrada plenamente en la configuración de la plantilla de la próxima campaña para así complacer a su entrenador, Jagoba Arrasate, al que quiere darle más y mejores armas para que repita su buen hacer por mayor tiempo. Antes que eso, el trabajo se centra en la continuidad de los mejores futbolistas, en atarlos, y la prioridad ahora mismo es la negociación que tiene la escuadra navarra con un centrocampista que sondeó Monchi y el Sevilla FC. Ese no es otro que Lucas Torró.

Después de atar a otras piezas importantes como el portero Sergio Herrera, el zaguero David García, el centrocampista Jon Moncayola y el delantero Chimy Ávila, los esfuerzos de Osasuna están en conseguir la renovación de Lucas Torró, el cual acaba contrato en 2024 y posee una cláusula de rescisión de 10 millones de euros. Una cifra bastante asequible para equipos de mayor postín o habituados a competición europea que pueden ver en el alicantino a un complemento perfecto para dotar de profundidad a su plantilla.

Según asegura AS, fuentes directas del club pamplonés han confirmado que ya le han hecho llegar a los representantes de Lucas Torró y al propio futbolista la oferta para prolongar su relación laboral, esperando una respuesta pronto. Afirman también que aunque la predisposición de todas las partes es buena, Osasuna teme que algún equipo de mayor nivel esté detrás del jugador e impida sellar el acuerdo. Es ahí donde entra el Sevilla FC que este verano buscará un pivote que pueda darle más descanso a un Fernando Reges que ha acabado fundido y lesionado esta temporada.

Osasuna es claro con Lucas Torró: Si hay venta será por la cláusula de rescisión

Según informan los compañeros del Diario de Navarra, CA Osasuna no rebajará el precio de Lucas Torró y exigirá los 10 millones de euros que marca su cláusula de rescisión es caso de que no acepte renovar. Que el Eintracht de Frankfurt, equipo del que llegó a Navarra, tenga derecho a un 30% de una plusvalía de un hipotética venta futura no ayuda a abaratar. De ahí que CA Osasuna no quiera sentarse a negociar traspasos, pues de los posibles 10 'kilos', 2'4 millones se irían a Alemania mientras que 7'6 se quedarían en Pamplona.

A la espera de una decisión final está CA Osasuna con Lucas Torró.