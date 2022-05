Objetivo del Málaga en enero, acaba contrato y no renovará con el Espanyol; mientras, se deja querer por Osasuna

El conjunto malaguista no pudo hacerse cargo de su ficha; ahora, como agente libre, todo cambiaría. El centrocampista mantiene casa en Pamplona, por lo que no vería con malos ojos su regreso

"Buscaré otro sitio donde pueda seguir mi carrera", ha declarado Fran Mérida durante una entrevista con Diario de Navarra. El centrocampista, catalán, de 32 años, tiene un año más opcional que no se hará efectivo, después de que haya acumulado hasta la fecha tan sólo 335' de juego en 11 partidos, ocho de LaLiga y tres de Copa del Rey.

"No he hablado directamente con el club pero tampoco hay que ser adivino. Mi participación este año ha sido bastante escasa. No sé dónde todavía, no lo he pensado. Supongo que en verano se moverá todo y valoraré las propuestas", apostilló al respecto el todavía futbolista del RCD Espanyol, quien el próximo verano podría negociar como agente libre, lo que le facilitaría su margen de movimientos una vez que el pasado mercado invernal se interesaran varios equipos en hacerse con sus servicios. Entre ellos, un Málaga CF que no podía hacerse cargo de su salario. Idéntico problema que sufrió la UD Las Palmas, que también sondeó la posibilidad de incorporar en enero al futbolista, aunque no pudo hacerse cargo de la ficha.

La Ponferradina, aunque nunca acabó de hacer ningún movimiento, fue otro de los clubes que se relacionaron con el futbolista perico en enero, dejándose querer ahora Fran Mérida por un Osasuna en el que pasó cuatro años y en el que llegó a portar el brazalete de capitán. En Pamplona mantiene casa y, como él mismo reconoce, valora el acabar asentándose allí junto a su familia. "Había un clima que no vivido nunca", dice Fran Mérida en la citada entrevista sobre el vestuario de Osasuna, donde considera "amigos" a "la mitad de la plantilla actual".



Fran Mérida se deja querer por Osasuna

En definitiva, todos los condimentos para acabar volviendo si se dan las circunstancias, técnico inclusive: "Jagoba es un gran entrenador de fútbol y además es un gran gestor de grupos".

Sobre su futuro, Fran Mérida lo tiene claro: "Tenemos una casa comprada y veremos. Intentaré jugar más años al fútbol, pero no soy ningún jovenzuelo ya. Me siento genial físicamente y quiero seguir unos cuantos años, pero no tengo 20. Cada temporada que pasa se acerca la retirada inevitablemente". Este verano, por tanto, sólo tocará encontrar un nuevo destino. Manolo Gaspar lo sigue manteniendo en su agenda por si las circunstancias cuadran.