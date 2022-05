El desconocido y prometedor sevillano que está en la agenda de Osasuna, Levante y Alavés

Después de acabar contrato, el central, que cuenta con ofertas interesantes, es libre para decidir su futuro

En los últimos años, el fútbol sevillano está demostrando que goza de una excelente salud. La estabilidad de Jesús Navas, Fabián Ruiz y Dani Ceballos o la aparición fulgurante de Gavi en todo un FC Barcelona ratifican que la provincia de Sevilla es una fuente inagotable de talentos destinados a jugar en la élite del balompié nacional. Los citados son considerados estrellas de nuestro deporte, pero hay otros a los que les cuesta más llegar, pero si lo hacen bien, tienen o tendrán su oportunidad más pronto que tarde. Eso es lo que le ocurre ahora a José Copete, natural de Écija, que después de haberse consolidado como titular indiscutible en la SD Ponferradina ahora se ha convertido en uno de los agentes libres más codiciados después de haber acabado contrato con el club de El Bierzo. El central ha llamado la atención y llama a la puerta de LaLiga, teniendo el interés de varios equipos de Segunda división.

A sus 22 años, cumple 23 en octubre, José Copete en un central corpulento, de 1'90 metros de altura, que salió de la cantera del histórico Écija Balompié. Con sólo 17 años debutó con el primer equipo astigitano en el exigente y duro Grupo X de Tercera división. Sus cualidades, físicas y futbolísticas, su proyección y su gran nivel de juego por entonces, levantó el interés del Córdoba CF, que lo firmó para su filial. Luego lo reclutó el Villarreal CF, siempre ávido en la pesca de centrales jóvenes con potencial, pero que no terminó de confiar en él a debido que el verano pasado lo dejó libre tras acabar contrato. No desaprovechó esa oportunidad la SD Ponferradina, que rápidamente lo fichó por una temporada y no le ha podido salir mejor, pues ha jugado bastante acumulando 28 partidos disputados en Segunda división, casi todos de titular, sumando 2.359 minutos en los que ha metido un gol y dado dos asistencias.

Ese rendimiento deportivo es el que le está valiendo para llamar a la puerta de Primera división y es que según avanza el diario MARCA, CA Osasuna y los recién descendidos a Segunda división, Levante UD y Deportivo Alavés, llevan tiempo siguiendo de cerca la evolución de este prometedor y desconocido central sevillano que está a punto de dar un salto de nivel, no sólo en lo futbolístico sino también en lo económico que también es un factor a tener muy en cuenta.