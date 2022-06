El presidente de Osasuna apacigua los rumores de Moncayola y el Athletic

"Que los socios del Osasuna estén tranquilos al respecto"

Con las elecciones a la presidencia del Athletic Club de Bilbao a la vuelta de la esquina, ya se conocen los intereses de cada uno de los candidatos que se presentan. La candidatura que más ha sonado en estos días es la de Arechabaleta, después de presentar como piedra angular de su proyecto a Marcelo Bielsa y la contratación de Jon Moncayola como uno de los grandes fichajes de esta temporada.

Las ofertas de los candidatos han sido más que jugosas para los aficionados del Athletic, pero todo se sabe, que algunas serán más viables que otras. Sobre todo lo que más se han decantado a ofrecer son fichajes, aunque el Athletic Club solo pueda elegir entre un número contado de futbolistas. Barkala presentó la opción de Oyarzabal y Mikel Merino; Arechabaleta pensó en Bielsa y así lo ha demostrado para sustituir a Marcelino; se ha hablado de Pochettino, de Griezmann, de Moncayola...

Este última quizás es por el que más presión han ofrecido los candidatos, sin embargo el presidente de Osasuna, Luis Sabalza, ha querido salir al paso para calmar las aguas sobre las negociaciones del jugador con el Athletic. Por ello ha hablado para Radio Euskadi diciendo: "Los jugadores que tenemos tienen un valor y que son apetecibles para otros y, si son apetecibles para otros, ni te cuento para nosotros. Es normal que esté allí, pero que todos los aficionados y socios de Osasuna estén tranquilos al respecto".

El jugador de 24 años ya dejó claro en su momento que era difícil que saliera del Osasuna tan fácilmente. Renovó esta temporada con el equipo rojillo hasta el año 2031 y su precio se ha revalorizado. Ha pasado de los 12 a los 22 millones de euros. Ya el Athletic preguntó su fichaje el año pasado, pero la directiva de aquel entonces desestimó la cantidad demandada por Osasuna al ser muy cara.

Jon Moncayola ha sido internacional sub21 y en alguna que otra ocasión ha estado en esa famosa prelista de Luis Enrique. Pero el mediocentro, que se ha salido en esta temporada, ya ha sido tanteado por el conjunto rojiblanco. "Tiene que justarse tres partes, una no ha actuado, solo recibe. La parte tendrá que poner el dinero en la Liga y ponerse de acuerdo con el jugador", decía Sabalza.

Por su parte, el presidente también ha querido destacar que son meras promesas de los candidatos a la presidencia del Athletic: "No me incomoda porque cada uno dice lo que quiere. Es campaña electoral y es muy fácil que si salgo elegido, igual luego no puedo y si no salgo elegido ya no tendría ningún problema, es pura campaña electoral".