Álex Alegría pide paso

El delantero centro cacereño Álex Alegría, que se encuentra cedido en el Rayo Vallecano por el Real Betis, ha vuelto a demostrar en el Trofeo Vallecas con dos goles, igual que hizo en Copa del Rey frente al Leganés, que pide una oportunidad en Liga como titular y es un recambio de garantías para Raúl de Tomás.



Alex Alegría llegó al Rayo en el último momento, a escasas horas del cierre del mercado de verano el 31 de agosto. Lo hizo para pelear la titularidad a Raúl de Tomás, aunque el exjugador del Real Madrid le tiene ganada la partida por ahora.



Con experiencia en Primera en las filas del Betis (26 partidos) y Levante (9), Álex Alegría se incorporó al Rayo para reforzar una posición sensible de un equipo modesto llamado a pelear por la permanencia.



En este primer tramo de temporada, Alegría solo ha disputado seis partidos de Liga , ninguno como titular, y suma apenas cien minutos en la competición. Sus únicas dos apariciones con el equipo desde el inicio han sido en Copa del Rey frente al Leganés y en el Trofeo Vallecas contra el Grasshopper.



Contra el conjunto suizo además fue el jugador más destacado, marcó dos goles y dio la victoria a su equipo en un amistoso que le ha llegado al Rayo en medio de una crisis importante de resultados en Liga, dónde es penúltimo de la clasificación.



"Tenía ya ganas de marcar delante de la afición. He tenido pocos minutos, pero al entrenador se los pido con trabajo. Siempre viene bien marcar y por eso estoy contento por mi trabajo y por el del equipo", dijo el cacereño al término de ese último partido.



Con Raúl de Tomás como delantero centro titular, Alegría está teniendo que esperar su oportunidad, que únicamente le ha llegado en los últimos minutos de algunos partidos, puesto que en varios también se ha quedado sin convocar y en el banquillo sin jugar.



Como delantero centro parece estar por delante de Javi Guerra en las preferencias de Míchel, puesto que al malagueño, aunque ha estado lesionado varias semanas, solo lo ha utilizado en dos partidos.



"Todos lo han hecho bien y me lo están poniendo difícil para decidir", dijo Míchel al concluir el amistoso contra el Grasshopper.



Para la próxima jornada, frente al Valencia CF, Alex Alegría ya ha pedido paso pero de momento Raúl de Tomás y el argentino Óscar Trejo están siendo la pareja titular.