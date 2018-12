Trejo: "Míchel nos tiene convencidos con su forma de juego"

Oscar Trejo, delantero argentino del Rayo Vallecano, declaró a EFE que para el próximo año le pide a "los Reyes Magos la permanencia" en Primera de su equipo y aseguró que, pese al mal inicio de temporada, Míchel les tiene "convencidos con su forma de juego" y ellos "creen" en esa idea. El Rayo Vallecano no está atravesando un buen momento deportivo y transcurridas catorce jornadas está en descenso con diez puntos, a cuatro de la salvación que ahora marca el Villarreal.

"A los Reyes Magos les pido que este equipo se mantenga porque lo merece. Hay un buen grupo humano, algo difícil de encontrar en el fútbol, y sería un premio lindo terminar en Primera por todo lo que nos costó subir con un ascenso histórico", dijo Trejo.

El delantero argentino, titular para Míchel, habló sobre su técnico, al que ve con fuerzas para seguir adelante. "Sabemos que en el fútbol, y más en Primera, se vive de resultados y no se mira más allá. El proceso que está teniendo Míchel es muy positivo. La gente de afuera, los que no nos ven el día a día, solo quieren ganar, algo que es normal, pero en el grupo creemos en él", apuntó. "Nos transmite confianza, esfuerzo y fuerza. No lo vemos dudar, algo que es primordial en un entrenador. A nosotros nos tiene convencidos con su forma de juego, sabe cómo tiene que trabajar el equipo y como hay que dar la vuelta", manifestó.

Esta jornada el Rayo Vallecano visita el Benito Villamarín para medirse al Real Betis, situado en mitad de tabla con diecinueve puntos. "Es un buen equipo. Ha traído jugadores interesantes y, aunque tienen más puntos, les está pasando un poco como a nosotros, que les está costando sacar resultados. Allí tienen un buen ambiente y será complicado, pero creo que tendremos nuestras opciones", señaló. El Rayo llega a este partido frente al Betis después de frenar una mala racha liguera de once jornadas sin ganar con su triunfo frente al Eibar. "El vestuario está mucho mejor. Necesitábamos ganar, no estábamos teniendo suerte y por pequeñas cosas no encontrábamos el resultado. No haciendo nuestro mejor partido de buen fútbol sacamos los tres puntos, que eran vitales, y eso es algo importante", concluyó.