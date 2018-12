Buscan a Álex Alegría

Cádiz, Sporting, Mallorca, Cádiz o Zaragoza son algunos de los clubes que han preguntado por la situación de un Álex Alegría (26) que está contando con muy pocos minutos en el Rayo Vallecano, donde Raúl de Tomás ocupa el puesto del único delantero que utiliza Míchel habitualmente (4-1-4-1).

El atacante, de este modo, podría ver cómo se rompe una nueva cesión a un club de Primera, tras quedar en papel mojado la de dos temporadas que se firmó con el Levante durante el traspaso de Camarasa. Aquella vez, la culpa la tuvo una grave lesión.

El Rayo, con una opción de compra de dos millones de euros, podría devolver a Alegría al Betis si encontrase un sustituto en el mercado, siendo el club heliopolitano el que tendría que volver a prestarlo, seguramente, a un equipo de LaLiga123.

"No ha pedido salir. Me han llamado equipos punteros de Segunda que le quieren. Pero, hasta que no hagamos movimientos, no vamos a entrar a valorar ciertas cosas", ha dicho David Cobeño, director deportivo franjirrojo, en As.

Alegría, al que le conviene jugar, donde sea, tiene contrato con el Betis hasta 2021. En Vallecas ha hecho un tanto en 311 minutos de juego.