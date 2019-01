Míchel cuenta con toda la plantilla frente al Celta, incluido Kakuta

Madrid, 10 ene (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Rayo Vallecano, declaró este jueves que para el partido frente al Celta de Vigo de esta jornada cuenta "con toda la plantilla", incluido el extremo congoleño Gael Kakuta, que ha manifestado su intención de salir del club en este mercado de invierno.



Míchel ha podido preparar este partido frente al Celta de Vigo con todos sus efectivos disponibles, aunque el mercado de invierno está abierto y algunos futbolistas como Chechu Dorado, José León y Lass Bangoura apenas cuentan para él y se espera que salgan del club.



Otro futbolista como Gael Kakuta, importante por su calidad y con contrato hasta 2022, quiere marcharse al Amiens francés aunque el Rayo, por menos de cuatro millones de euros, que es lo que pagó por su traspaso el pasado verano, no acepta una negociación.



"No he hablado con Kakuta, solo de lo deportivo que es de lo que me tengo que preocupar. Ha entrenado con normalidad y todos sabemos la situación. A día de hoy lo tengo como jugador de la plantilla", dijo Míchel.



La buena noticia para Míchel esta jornada es la vuelta del centrocampista belga Giannelli Imbula, sancionado frente al Valladolid. Su sustituto en el once, Álvaro Medrán, fue el autor del gol de la victoria en el José Zorrilla.



"Su vuelta es positiva porque hay competitividad cien por cien y sé que tengo muchas armas para poder utilizar y variar el rumbo del partido. La plantilla está para poder utilizar muchos jugadores y a día de hoy puedo contar con todos. Son problemas para el entrenador pero soluciones para el equipo. Todo es positivo", comentó el técnico madrileño.