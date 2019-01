El Rayo tiene una semana para incorporar tres futbolistas

A falta de una semana para que cierre el mercado de invierno, el Rayo Vallecano aún no ha efectuado ninguna incorporación de las tres previstas -dos mediocentros, uno ofensivo y otro defensivo, más un delantero- y la dirección deportiva trabaja a marchas forzadas para reforzar la plantilla que dirige Míchel.



La grave lesión de Gorka Elustondo, que no jugará más esta temporada, ha dejado un vacío en la posición del mediocentro defensivo del Rayo, por lo que un recambio de garantías es una de las prioridades del club. Para la misma posición, pero con características ofensivas, también se busca un jugador, según han informado a EFE desde el club. El tercer refuerzo que busca el Rayo es un delantero de garantías que tenga gol y le haga la competencia a Raúl de Tomás, máxima referencia del ataque madrileño.



A la vez que se buscan refuerzos también se trabaja en las salidas. De momento el único que se ha marchado es el extremo guineano Lass Bangoura, que jugará cedido en el Vancouver Whitecaps canadiense. Javi Guerra, a sus 36 años y lastrado por las lesiones, no está teniendo protagonismo y no se descarta que puedan salir del equipo en este mercado de invierno, al igual que el central José León. Alex Alegría, que apenas acumula 132 minutos en Liga, está cedido por el Betis y su salida dependerá de que llegue ese otro delantero que busca el Rayo. El que parece que no saldrá finalmente es el central Chechu Dorado. Pese a que apenas ha jugado en la primera vuelta de campeonato el nuevo esquema que está utilizando Míchel con tres centrales le abre las puertas de alguna convocatoria y también de incluso algún partido si se producen lesiones o sanciones de los habituales titulares.