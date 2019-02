Míchel: "Me parece un éxito total la temporada del Getafe"

Madrid, 22 feb (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Rayo Vallecano, opinó este viernes que le parece "un éxito total" la temporada que está realizando el Getafe, quinto clasificado a solo un punto de la zona 'Champions'.

El Rayo Vallecano visita esta jornada el Coliseum Alfonso Pérez para medirse al Getafe en el derbi madrileño.

"Espero un partido muy complicado y muy exigente. El Getafe está arriba por méritos propios y nosotros tendremos que hacer muchas cosas bien para sacar un buen resultado", dijo Míchel, que dijo que le parece "un éxito total" la temporada que está realizando el Getafe.

"Para este partido, me fijo en lo que queremos hacer nosotros. El rival de enfrente intenta poner las cosas difíciles, que es lo que queremos con los jugadores que tenemos, y sacar el máximo rendimiento es lo importante para sacar la mejor versión del jugador", confesó.

"Morir con tus ideas cuando vas a contracorriente de lo que pide la plantilla es difícil. Creo mucho en el jugador, en ser capaz de ver lo bueno que tiene y ser capaz de llevarlo a cabo en la competición", señaló.

Míchel se mostró optimista de cara a este partido y, mirando más allá, con las opciones de salvación de su equipo.

"El día a día es positivo. Entiendo que la gente se quede con el resultado, que es lo más importante, pero nosotros nos tenemos que ceñir al día a día. La forma que el equipo compitió con el Atlético fue muy buena, pero cada partido es una historia. El equipo compite muy bien y espero hacer un gran partido", apuntó.

Míchel fue preguntado por la decisión tomada las últimas dos semanas de cerrar los entrenamientos a medios de comunicación y aficionados.

"Es una decisión consensuada en todo el club porque hay detalles que no queremos que salgan a la luz y a veces se han filtrado. Se tomó desde la dirección y estamos de acuerdo en enseñar las cartas lo menos posible", comentó.

Por último, Míchel fue preguntado por los dos años que lleva sentado en el banquillo del Rayo y que coinciden en el mismo escenario, el Coliseum Alfonso Pérez, estadio de su debut el 25 de febrero de 2017.

"Me siento muy bien. Han sido dos años espectaculares, con momentos buenos y malos. Lo que me gusta es entrenar y convencer al jugador de lo que queremos. Aún estoy en esa fase como entrenador de coger experiencia porque me siento en proceso formativo", concluyó.