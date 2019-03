La directiva del Rayo se reúne para analizar la situación del equipo

Madrid, 2 mar (EFE).- La directiva del Rayo ha permanecido reunida en el estadio de Vallecas alrededor de hora y media para analizar la situación deportiva del equipo y el futuro de Míchel en el banquillo tras sumar la quinta derrota consecutiva frente al Girona.

La directiva del Rayo Vallecano, con el presidente Raúl Martín Presa; el director deportivo David Cobeño; el director general, Luis Yáñez, y José María Sardá, vicepresidente del club, entre otros, se reunieron al término del choque para analizar el delicado momento que está atravesando el equipo.

En la reunión no se tomó ninguna decisión oficial acerca del futuro de Míchel, cuya continuidad en el banquillo del Rayo es una incógnita debido a la mala racha del equipo que se puede agravar la próxima semana con la visita al estadio del líder, el Barcelona.

El propio técnico madrileño habló sobre su futuro en la rueda de prensa posterior al partido frente al Girona y reconoció que le "duele la situación" en la que están, pero también admitió que se siente con "la fuerza necesaria" para revertir la situación.

"No tengo ninguna duda. La situación es de estar jodido, pero con fuerzas. No tengo más que decirle a los jugadores. Cuando no salen las cosas lo fácil es tirar la toalla, pero queremos demostrar a la gente que queremos seguir luchando", manifestó.