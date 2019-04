La agonía rayista ante un Real Madrid sin Benzema

Madrid, 27 abr (EFE).- El Rayo Vallecano recibe al Real Madrid con la obligación de ganar por la amenaza de certificar matemáticamente su descenso de categoría y quedarse sin opciones de pelear en sus duelos directos de las tres últimas jornadas, ante un rival imprevisible que acude sin su referente Karim Benzema.



Será un duelo huérfano de nueves. Los dos titulares no estarán, Raúl de Tomás por la 'cláusula del miedo' que no ha levantado el Real Madrid, y Benzema, autor de los ocho últimos tantos del equipo de Zinedine Zidane por una lesión muscular que provocará que se pierda su primer partido liguero de la temporada.



Obliga a improvisar en punta a Zidane en Vallecas. Sin confianza en Mariano Díaz, recuperado de su última lesión pero sin ritmo de competición, y barajando la opción de jugar con un falso nueve.



No entra en los candidatos el brasileño Vinicius Junior, al que Zidane aún lo ve corto de ritmo tras dos meses alejado de los terrenos de juego, y tendrá que decidir entre Marco Asensio, Isco Alarcón o Gareth Bale.



Las novedades en el once madridista se producirán en más líneas, sin descartar que se produzca el relevo en la portería y Thibaut Courtois dispute su primer partido con el técnico francés. Marcelo volverá a ocupar la banda izquierda; Modric y Kroos al centro del campo; y Lucas Vázquez se perfila titular en ataque ante un rival al que el Real Madrid ha ganado siempre desde el 2000.



Encadena 18 encuentros consecutivos ligueros, ocho de ellos ante Paco Jémez, técnico que siempre perdió en nueve partidos ante el Real Madrid, ocho dirigiendo al Rayo Vallecano y una a la UD Las Palmas.



El Rayo Vallecano afronta el partido en un momento muy delicado. La contundente derrota sufrida en Sevilla (5-0) le hunde en la clasificación como colista y, a falta de cuatro jornadas para acabar la temporada, el equipo se aferra a un milagro sin confiar en las cuentas de las posibles combinaciones que le podrían salvar.



Con 28 puntos, la salvación la ve el Rayo a siete, con los 35 que tiene el Valladolid como decimoséptimo clasificado. Con esos números, una derrota, unido a otros resultados positivos de sus rivales directos, le podrían descender incluso esta jornada.



De esta forma, la única manera de aferrarse a una quimera es sumar una victoria que el Rayo no consigue contra el Real Madrid en Vallecas desde el 19 de febrero de 1997. Desde entonces nueve victorias del conjunto blanco, incluidas las últimas cuatro con Paco Jémez en el banquillo de los franjirrojos.



Para este partido, Jémez no puede contar con su delantero centro titular, Raúl de Tomás, que está cedido por el Real Madrid y no puede jugar por una cláusula en su contrato contra su exequipo. Su lugar en el once lo ocupará el argentino Franco Di Santo.



Alineaciones probables:



Rayo Vallecano: Alberto; Tito, Abdoulaye, Gálvez o Amat, Alex Moreno; Bebé, Medrán, Mario Suárez, Álvaro; Pozo; y Di Santo.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Isco y Marco Asensio.



Árbitro: González Fuertes (Comité asturiano).



Estadio: Vallecas.



Hora: 20.45.