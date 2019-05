Jémez: "Ahora es todo o nada"

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este viernes que el partido frente al Levante tendrá un "componente emocional importante" porque es "a todo o nada" y destacó que, en caso de que ganen y sigan con opciones de salvarse la próxima jornada, será "un milagro deportivo".

El Rayo Vallecano, con 31 puntos y a seis de la salvación, está obligado a ganar para seguir con opciones de lograr la permanencia en Primera.

"Está complicado, pero no hay que confundir lo complicado con lo imposible. La veo más posible que hace una semana. Aquí nadie va a dar nada por imposible. Aquí se exige respeto y decoro hacia un club y a la afición. No es solo brindarle la permanencia, que es importante, es brindarle respeto y ser profesionales", comentó.

Para Jémez, en caso de ganar y seguir en la pelea, sería "un milagro deportivo", puesto que cuando llegó al banquillo a falta de diez jornadas la permanencia el equipo estaba en una caída sin freno tras siete derrotas consecutivas.

"Yo sabía que esto sería muy difícil. Llevábamos siete partidos y había que frenar la caída para empezar a remontar. Hemos sacado puntos muy difíciles y ahora es el todo o nada, y el todo mañana es ganar", confesó.

"Además, mañana hay un componente emocional importante y hay que utilizarlo para bien. Más tarde o más temprano íbamos a estar en esta situación. La idea era llegar con vida al final. Los partidos se vuelven más decisivos y lo de mañana es casi decisivo", dijo Jémez, que la pasada semana celebró su primera victoria contra el Real Madrid como entrenador.

"De no haber ganado la semana pasada las posibilidades eran nulas y esto es un ganar o perder, o quedarte en Primera o en Segunda. Si no ganamos mañana, prácticamente descendemos, pero si somos capaces de ganar mañana, estoy convencido de que nos vamos a quedar en primera", subrayó.

El técnico del Rayo lamentó el diferente rendimiento que ha tenido el equipo esta temporada jugando en Vallecas o cuando lo ha hecho fuera, puesto que los números reflejan que es el peor visitante.

"Este equipo no es el mismo fuera que en casa y hay que demostrar lo buen equipo que es. No hay ninguna razón para que sea de una manera en casa y de otra fuera. Necesito ver la mejor versión del equipo y si no somos capaces de hacerlo, no me va a valer. Tenemos la capacidad de poder mostrar lo mismo fuera que en casa", concluyó.