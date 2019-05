Paco Jémez, ilusionado ante un "nuevo reto" en su carrera

Madrid, 13 may (EFE).- El descenso del Rayo Vallecano a Segunda de manera anticipada ha hecho que su técnico, Paco Jémez, haya comenzado a preparar la próxima temporada para afrontar "un nuevo reto" en su carrera deportiva, devolver al equipo a Primera armando una plantilla que ilusione a la afición.



Pese a estar fastidiado por la pérdida de categoría, Paco Jémez ya tiene la mente puesta en el próximo curso. Incluso se ha sentado ya con el director deportivo, David Cobeño, para ir hablando del proyecto que juntos deben construir para intentar regresar a Primera.



"Personalmente me siento en una situación que hace mucho no sentía. Me encantaría ser el entrenador que devuelva a este equipo a Primera, porque además, nunca he tenido el reto de subir de Segunda", dijo Jémez, en su última comparecencia pública.



El entrenador del Rayo conoce la Segunda de su paso por equipos como el Córdoba (2007/2008 y 2011/2012) y Las Palmas (2010-2011) y sabe que la categoría de plata no es fácil. Es larga, dura y con resultados muy ajustados que se deciden por detalles.



La prioridad de Jémez es armar una plantilla que destaque por su solidez defensiva. "Si en Primera te meten muchos goles en Segunda si pasa lo mismo estas condenado", confiesa.



En cualquier caso, la ilusión quiere que sea la clave de la confección de la plantilla durante las próximas semanas en las que habrá que analizar la temporada que concluye ahora y ver los errores para que no se vuelvan a repetir.



"No imagináis la ilusión que tengo por el proyecto del año que viene. En mi carrera he tenido muchos objetivos, pero nunca el reto de dirigir un equipo para poder ascender. Para poder hacerlo habrá cambios en la plantilla porque tenemos que armar una plantilla que destaque por su solidez defensiva, pero queremos transmitir ilusión con un proyecto importante", dice Jémez.



La apuesta que hizo la dirección deportiva por algunos jugadores el pasado verano fue importante y muchos de ellos, con cierto cartel para seguir en la categoría, tienen contrato en vigor con el equipo madrileño.



Los dos porteros, Alberto García y el macedonio Stole Dimitrievski, tienen contrato hasta 2021 y 2022, respectivamente.



De la defensa seis futbolistas también tienen vinculación contractual. Son el central senegalés Abdoulaye Ba, Jordi Amat, Alejandro Catena, Alex Moreno, Sergio Akieme y el internacional uruguayo Emiliano Velázquez.



Los centrocampistas con contrato en vigor son Santi Comesaña, Álvaro García, Gael Kakuta, Adrián Embarba, Bebé y José Ángel Pozo, y completa esa nómina el mediapunta argentino Oscar Trejo.



Para la demarcación en la que no hay ningún efectivo es la delantera. Raúl de Tomás regresará al Real Madrid, Javi Guerra termina contrato a sus 37 años y el argentino Franco Di Santo no renovará porque no ha terminado de convencer al actual cuerpo técnico.