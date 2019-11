Carla Guerrero y Camila Sáez: cuando el referente ya no es Arturo Vidal

Cuando Carla Guerrero (Santiago de Chile, 1987) echa la vista atrás para rescatar sus recuerdos del pasado Mundial de Francia, no puede obviar que para ella el torneo 'empezó' algunos meses antes.

A finales de noviembre de 2018, en un partido de Copa ante el Sporting de Huelva, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Comenzó ahí una carrera contrarreloj para llegar a tiempo a la primera cita mundialista de La Roja. "Voy a recordar que en cinco meses me recuperé y que lo entregué todo; que me enfrenté a las campeonas del mundo, Estados Unidos; y a las terceras del mundo también, Suecia; y que nosotras hicimos historia", repasa la defensa chilena en una entrevista a EFE.

En ese marco, ella y sus compañeras mostraron "entrega", "garra" y "fuerza" y abrieron un nuevo camino para la mujer futbolista. "Una niña ya no va a decir que su referente es Arturo Vidal. Ella me va a decir que su referente es Christiane Endler, Camila Sáez o Yanara Aedo. O va a decir que admira a Carli Lloyd", puntualiza.

A Carla Guerrero le conmueve que una niña le abrace y le diga que quiere ser como ella. "¿Qué es lo que yo estoy transmitiendo para que una niña quiera ser como yo? Es el mayor cariño que podemos tener, increíble la verdad", asegura.

Ese Mundial, el primero a nivel absoluto para el fútbol femenino chileno, motivó que las futbolistas salieran "del anonimato".

Los ojos de millones de aficionados de todo el mundo, de hecho, se voltearon hacia jugadoras como Megan Rapinoe, Sari van Veenendal o Lucy Bronze.

"Lo que pasó en el Mundial nos ayudó muchísimo", expone la jugadora del Rayo Vallecano.

"También la Copa América que Chile organizó en 2018", apostilla. "Que un canal de televisión saliera a retransmitir 15 minutos antes del inicio del partido; que después lo hiciese 1 hora antes porque la gente lo exigía; que se hicieran filas para conseguir una entrada para vernos, que llenáramos el estadio de La Serena, la portada... Se lo debemos a la gente que exigió que quería vernos", apunta Guerrero, deseosa de que esa ola "perdure". "No para mí, porque yo estoy casi en mis últimos años, sino para las niñas que vienen", agrega.

Preguntada por la realidad de su país, Carla Guerrero pide a los clubes que pongan "un poquitito más".

"La ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) está poniendo las herramientas para que haya un plus, pero falta que los clubes se aprieten un poco más el bolsillo. En Chile son tres clubes que están apostando por el fútbol femenino, que les dan implementaciones a las niñas, que les dan ropa, pero no es tan solo darle la ropa sino una ayuda económica porque lo necesitan mucho para trasladarse", indica.

Camila Sáez, su compañera de vestuario en el Rayo Vallecano y en la selección, se suma a la conversación con la misma opinión: "En general, la mujer está tomando un rol superimportante y eso ha hecho que el fútbol femenino vaya en alza. Se ha aumentado bastante la ayuda de la ANFP y esto ha hecho que el campeonato sea más competitivo y que nosotras podamos clasificarnos este año para el Mundial. Falta que los clubes se pongan un poco más la camiseta y luchen un poco más por el fútbol femenino, que sea más de parte de ellos y no solo de la ANFP. Necesitamos que las entidades den un poco más de dinero para que el fútbol femenino vaya un poco más en alza".

Ella también subraya la importancia de que haya "un contrato de por medio" para que los clubes y las jugadoras cumplan sus responsabilidades. Como ella hace en el Rayo Vallecano.

"Vestir la camiseta no solamente es pararse, jugar y listo. Hay toda una responsabilidad detrás. Te entrenas para representar bien al país, para que a las nuevas generaciones se les abran mucho más las puertas para salir al exterior. Antes, en mi país era impensado que una jugadora saliera. Empezaron a salir un par, ahora ya hay muchas que están jugando en el extranjero. A las más pequeñas, eso les da muchas más ganas. Quizás en unos años, cuando el fútbol femenino sea más profesional alrededor de todo el mundo, yo ya no estaré jugando al fútbol. Pero si hoy en día puedo aportar mi granito de arena, ya sea en cualquier situación, en mi país, en este país o en el que me encuentre, trataré de que el fútbol femenino vaya en alza", sentencia Camila Sáez.

David Ramiro y Lucía Santiago