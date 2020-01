Mario Suárez: "Simeone nos hizo crecer como futbolistas y nos puso en el mapa"

Mario Suárez va a cumplir un año en el Rayo Vallecano, club con el que tiene el objetivo de ascender a Primera, algo que sería como "uno de los títulos más importantes" de su vida, y está "disfrutando" con un entrenador como Paco Jémez que propone un fútbol "alegre y atrevido".



El centrocampista madrileño (Alcobendas, Madrid; 1987) llegó al Rayo en enero de 2018 tras su aventura en el Guizhou Hengfeng chino. Antes jugó en varios equipos, pero con el que más éxitos tuvo fue con el Atlético de Madrid, con el que logró seis títulos a las ordenes de Diego Simeone, un técnico que "hizo crecer como futbolistas a un equipo que no había ganado nada" y les puso "en el mapa mundial".



P: ¿Cómo se encuentra a estas alturas de temporada?



R: Bien. Me perdí el inicio de la pretemporada por unas molestias en el sóleo, luego tuve la lesión de tobillo con la que también me perdí varios encuentros y ahora me encuentro bien, cogiendo ritmo de partidos. Cada vez estoy mejor y pronto espero estar al cien por cien para dar lo mejor de mi.



P: ¿Cómo es este Rayo de Paco Jémez?



R: Los equipos de Paco siempre se caracterizan por ser atrevidos, con y sin balón, de presión arriba, de querer proponer y llevar la iniciativa, aunque Segunda es distinta a Primera, los equipos se encierran más y te dejan menos espacio para jugar. Nos hemos tenido que adaptar, aunque tratamos de ser alegres, atrevidos, protagonistas e ir a por los partidos.



P: ¿Se siente importante dentro de este equipo?



R: Me siento importante desde el primer día que llegué el año pasado por todo lo que me ha transmitido el club, los compañeros y tanto Míchel como Paco Jémez. Aún así, lo más importante es el equipo porque sin un buen grupo el objetivo sería imposible.



P: Paco Jémez ha dicho en varias ocasiones que el único objetivo es ascender. ¿Se ve igual desde el vestuario?



R: Hay plantillas que puede que sean mejores o que han gastado más dinero que nosotros, pero nosotros tenemos un gran equipo. La primera vuelta ha sido regular, por llamarlo de alguna forma, y somos conscientes todos de que tenemos que hacerlo mucho mejor para conseguir el objetivo que queremos y que el club se merece, que es el ascenso.



P: ¿Cómo se explica su apuesta por un equipo de Segunda?



R: Desde que salgo del Atlético decido probar otras experiencias fuera. Paso por Italia, Inglaterra, vuelvo a Valencia y a partir de ahí me surge la oportunidad de irme a China con un entrenador importante para mi como Gregorio Manzano. Creo que es una buena oportunidad, la acepto, la vivo y luego por motivos personales teníamos claro que queríamos volver a Madrid.



El Rayo apuesta por mí, vivo unos meses desde enero a mayo muy intensos, no podemos conseguir el objetivo de la salvación, pero a nivel individual vivo cosas muy bonitas. Siento que me valoran y desde el primer día dije que iba a escuchar al Rayo. Tuve otras ofertas, pero el Rayo hizo un esfuerzo por mi y yo también lo hice por quedarme. No siempre el dinero es lo más importante. Han prevalecido las sensaciones mías, de mi familia y estoy muy contento.



P: ¿Ha sido Gregorio Manzano el entrenador más importante de su carrera?



R: Sí, pero junto con el 'Cholo' Simeone. Sin ninguna duda. Los dos han sido los más importantes y con los que he pasado más tiempo. Gregorio ha sido como un padre. Apostó por mí muy joven en el Mallorca, me dio dos años de continuidad, me puso en el mapa futbolístico y luego me cogió el Cholo en cinco años muy importantes, en los que gané títulos y jugué con la selección. Luego Gregorio me volvió a dar la oportunidad de jugar en China, de vivir una experiencia distinta y tener un contrato muy bueno.



P: ¿Qué recuerda de la época con Simeone?



R: Todo es positivo. Es un entrenador muy exigente, sabe sacar el cien por cien de los jugadores, tiene la metodología y las ideas muy clara, es un motivador y nos hizo a un grupo que no habíamos ganado nada ganarlo todo, menos la Liga de Campeones. Nos hizo crecer como futbolistas, ponernos en el mapa mundial, pelear por grandes títulos y ser internacionales. Todo lo que pueda decir de Simeone son cosas buenas.



P: ¿Ve al Atlético en un año de transición?



R: Es cierto que se han ido jugadores importantes que tenían las ideas muy claras, pero conociéndole no hay año de transición. Van a pelear por eliminar al Liverpool, que es el gran favorito en Europa y le van a hacer sufrir mucho, y van a pelear por la Liga. Se habla de que está mal, pero pelean por todo. Año de transición en cuanto a jugadores puede, pero Simeone exige desde el primer día para luchar por títulos.



P: Desde su marcha en 2015 solo permanecen cuatro jugadores en el Atlético. ¿Ha habido demasiada renovación?



R: Sí, pero es ley de vida. En esa época salió Miranda, Arda Turan, salí yo y también Filipe y Diego Costa, aunque volvieron después. Luego salieron otros, pero es normal. Vienen jugadores jóvenes y esperemos que por el bien del club puedan levantar títulos y les vaya genial.



P: ¿Por qué se ha igualado tanto la Liga hasta el punto que los campeonatos se ganan por poca diferencia y la Segunda es de las mejores europeas?



R: La Liga española siempre ha sido la mejor Liga del mundo. Aquí están los mejores y encima los aportes de la tele ahora se han equiparado. Los equipos pequeños ya ganan mucho más dinero que antes y eso da igualdad. Se pagan mejores sueldos, vienen mejores jugadores y hay más equipos en igualdad de condiciones.



P: ¿Le queda alguna espina clavada en su trayectoria?



R: La Liga de Campeones que perdimos en Lisboa (2014). La tuvimos tan cerca que dolió mucho, además por cómo perdimos.



También jugar con la selección era difícil porque tuvimos a la mejor de la historia de este país y una de las mejores de la historia del fútbol. Jugué tres partidos y además me pilló una lesión. Aún así, tengo que ser agradecido por lo que me ha dado el fútbol. Ahora tengo la oportunidad de jugar en el Rayo y conseguir un ascenso que sería para mi como uno de los títulos más importantes de mi carrera. Tengo ganas de vivirlo y luego asentarnos en Primera, que es donde el club se merece. El fútbol me ha dado mucho y todavía me quedan varios años.



P: Ha tenido a entrenadores con mucha personalidad como Mendilibar, Manzano, Simeone, Quique Flores y Paco Jémez. ¿Qué supone eso para un jugador?



R: Son todos ganadores pero con distintas filosofías. Simeone es un ganador nato, un motivador y tiene una filosofía muy clara de correr y defender todos. Con Paco Jémez parece distinto porque es muy ofensivo, pero el que no corra no juega por la forma de juego que tiene. Trato de sacar lo mejor de cada uno, ver lo positivo de todos y soy afortunado por los que he tenido. Espero que con Paco Jémez me queden muchos años juntos, sería bueno para los dos.



P: ¿Qué estilo de juego le gusta más, el de Simeone o Paco Jémez?



R: No es que me guste más uno u otro. Simeone nos hizo creer en esa forma de jugar, en saber que si estábamos bien, con la calidad que teníamos, había muchas posibilidades de ganar. Competimos y ganamos muchos títulos, en mi caso seis. Cuando un entrenador te hace creer eso y encima se ve reflejado en el campo lo crees todo. Ahora con Paco Jémez todos disfrutamos mucho y somos protagonistas. En el centro del campo me piden mucho juego con balón y disfruto una barbaridad. Ojalá esté muchos años en el Rayo porque será bueno para todos al conseguir un ascenso y disfrutar de este fútbol en Primera.



P: ¿Un sueño personal y otro deportivo?



R: Salud para mi familia, que no tenga lesiones, y a nivel colectivo subir a Primera y que todos los rayistas celebremos el ascenso a finales de mayo.