Iraola: "El Elche es un equipo con varios registros y muy difícil de batir"

Madrid, 16 oct (EFE).- Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró que el Elche, su rival esta jornada, es "un equipo con varios registros y difícil de batir", y aseguró que "más que nombres tienen un bloque con las cosas claras".



Después del parón por los compromisos internacionales de selecciones, el Rayo Vallecano retoma la competición como sexto clasificado frente a un Elche que ha pasado estas dos semanas como decimocuarto con nueve puntos, cinco por encima del descenso.



"El Elche se ha reforzado muy bien respecto a la temporada pasada y ha jugado con varias variantes tácticas. Tienen muchas opciones y jugadores de distintas características. En el centro del campo tienen muchas piernas por dentro y por fuera velocidad. Johan Mojica tiene velocidad y por la derecha también tienen opciones, que va a exigir a nuestros laterales", dijo Iraola, en conferencia de prensa.



"Es un equipo de Primera División que está haciendo bien las cosas y está compitiendo bien, incluso en el partido del Villarreal no se refleja lo que fue el Elche", apuntó el técnico vasco, que destacó que "más que nombre tienen un bloque con las cosas claras y son difíciles de batir".



"Va muy alto a la presión y maneja varios registros. Ya vienen con un entrenador que conoce bien la casa. Eso facilita mucho las cosas. Ganan mucho duelos, porque tienen poderío físico y ahí es difícil batirles", manifestó.



Para Iraola lo más importante es tener "confianza" en el juego que vienen realizando y que hasta el momento les ha dado "buenos resultados".



"Hay que confiar en que tenemos jugadores que están bien y que nos encontramos en ese punto de confianza que viene bien, que hemos sido un equipo de apretar mucho y defender bien. Eso tenemos que manejarlo bien en un campo como el nuestro, pero el Elche es un equipo que recibe poco, como nosotros, ponerte con el marcador en contra con un equipo así es complejo", destacó.



Iraola cuenta para este partido con la baja por sanción del lateral derecho internacional Iván Balliu, al que sustituirá el joven canterano Mario Hernández, que aún no ha debutado este curso.



"No estoy preocupado. Vamos a tener bajas durante el año. Hay jugadores perfectamente capacitados para dar el nivel y estoy convencido que tiene nivel para competir", confesó.



Por último, el técnico vasco dio su opinión sobre los aplazamientos de los partidos entre Granada y Atlético de Madrid y Real Madrid y Athletic Club de Bilbao debido a la cantidad de jugadores internacionales que algunos equipos han perdido estos días de compromisos con selecciones. Esa circunstancia también la ha sufrido el Rayo, en el que el colombiano Radamel Falcao jugará ante el Elche tras completar solo una sesión de trabajo con sus compañeros.



"Supongo que el club solicitaría el aplazamiento, eso no es cosa mía. Volvemos a lo de siempre, no sé cuál es la norma o cuántas horas tienen que pasar, pero se hace raro saber que a veces sí se aplazan y otras no, es difícil de entender", comentó.



"El aplazamiento es una alternativa que nunca nos han planteado. No sé lo que se ha hablado fuera, pero nosotros lo hemos preparado así. Se hace raro que se suspendan partidos cuando en Segunda se juegan y nosotros, que venimos de ahí, sabiendo lo que se sufre cuando hay selecciones, no nos queda más que asumirlo", concluyó.