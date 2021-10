Iraola: "Con Agüero, Ansu y Dembélé el Barcelona recupera armas que no tenía"

Madrid, 26 oct (EFE).- Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este martes que el Barcelona, su próximo rival en Liga, con Sergio 'Kun' Agüero, Ansu Fati y Ousmane Dembélé "recupera armas que hasta ahora no había tenido" porque son jugadores "muy buenos que generan mucho peligro".



El Rayo, que hasta el momento cuenta sus cuatro partidos ligueros en Vallecas por victorias, recibe esta jornada al Barcelona, que llega a la cita inmerso en una situación irregular de resultados.



"El Barcelona me parece un equipo muy bueno, que al final está siguiendo a nivel de dominio de juego y a nivel de posesión la línea del año pasado, cuando ganaron muchos puntos fuera de casa. Este año no han empezado muy bien fuera, aunque solo han jugado tres partidos", dijo Iraola, en conferencia de prensa.



"Tiene jugadores muy buenos en la faceta ofensiva, con laterales que llegan muy arriba y que generan mucho. Ahora ha recuperado a 'Kun' Agüero, Ansu Fati y Dembélé, que suponen unas armas que hasta ahora no habían tenido", señaló.



El Barcelona afronta este partido tras perder el clásico en el Camp Nou contra el Real Madrid y el Rayo tras caer también contra el Betis en el Benito Villamarín.



"Ellos vienen de perder un partido importante, como es siempre un clásico, pero nosotros venimos de perder un partido importante ante el Betis y también queremos volver a sumar. El partido ante el Real Madrid creo que estuvo igualado y tuvieron oportunidades de marcar, porque incluso antes del 0-2 pudieron empatar", manifestó.



"Seguramente si llegan a entrar esos goles, estas preguntas habrían sido diferentes, porque somos muy resultadistas. Tenemos que pensar en lo nuestro, en ser un equipo incómodo para ellos y ser eficaces. Al final no te vale con jugar bien unos tramos, como el otro día. No tienes que cometer errores, tienes que ser muy eficiente y muy definitivo cuando tengas tus opciones", destaccó.



Pese a la diferencia de presupuesto entre uno y otro equipo, Iraola aseguró que "todos los partidos se pueden ganar", aunque reconoció que ellos son "los favoritos".



"Si ves las estadísticas ante el Barcelona, no saca el Rayo un punto desde hace veinte años. Ahí te das cuenta de que tienes que hacer las cosas extraordinariamente bien para tener opciones. Tienes la esperanza y quieres aprovechar tu oportunidad y a por eso vamos a ir", apuntó.



"Nosotros tenemos que confiar en los nuestros y reproducir lo que hemos hecho en otros partidos ante un rival como el Barcelona, que al final te exige otro nivel. Ellos son muy dominadores y te obligan a jugar mucho tiempo sin balón. Cuando estemos cansados tenemos que tener esa calidad para no perderla, que no sea una cuestión de aguantar, que les hagamos retroceder, y en eso nos tenemos que centrar. Tenemos que equivocarnos muy poquito porque ellos no nos van a perdonar", concluyó.