Vallecas, fortaleza europea inexpugnable

Madrid, 20 dic (EFE).- El estadio de Vallecas está siendo un fortín inexpugnable esta temporada para los equipos que se enfrentan al Rayo, cuyos números en casa, con 25 puntos en nueve partidos, lo sitúan como el mejor local de las ocho grandes Ligas europeas, empatado con el París Saint-Germain, aunque con mejor diferencia de goles que el conjunto francés.

El regreso a Primera del Rayo no podía ser mejor. Al buen juego que practica le están acompañando los resultados, sobre todo en Vallecas, donde el equipo se está mostrando intratable.

El objetivo del Rayo es la salvación, algo que cifran en 40 puntos, y a estas alturas, tras 18 partidos disputados y a falta de uno para completar la primera vuelta, ya suma 30. Esta buena dinámica ha desatado la ilusión entre la afición y algunos jugadores, aunque no opina lo mismo Andoni Iraola.

"Treinta puntos es una cifra muy importante pero es la consecuencia de que el equipo hace bien las cosas. Soy consciente que la clasificación es circunstancial. No me importa ser cuartos, sextos o séptimos ahora. Vamos bien pero la nota nos la tienen que dar a final de temporada. De los veinte partidos que quedan no creo que seamos favoritos en muchos", dijo el técnico vasco en su última conferencia de prensa.

De las grandes Ligas europeas (España, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, Países Bajos, Portugal y Bélgica) no hay ningún equipo que mejore los números del Rayo. Hay uno que lo iguala, el París Saint Germain, también con 25 puntos, aunque con peor diferencia de goles. El Rayo ha marcado 19 y ha encajado tres, mientras que el conjunto francés suma 21 tantos pero ha recibido seis.

Por detrás, en esa clasificación de mejores equipos locales, están el Bayern de Múnich y Borussia Dortmund con 24 puntos, el Manchester City, Arsenal, Feyenoord, Sporting de Portugal y Gante con 22, Liverpool y Real Madrid con 21, y Lazio e Inter de Milán con 20.