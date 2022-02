Trejo: "Hay poca gente de la clase de Falcao que sea tan humilde"

Madrid, 23 feb (EFE).- Oscar Trejo, mediapunta del Rayo Vallecano, declaró a EFE que compartir vestuario con Radamel Falcao supone un "privilegio" y aseguró que hay poca gente de la clase del delantero colombiano que sea "tan humilde".

El futbolista argentino es el capitán del Rayo, club en el que milita esta temporada Falcao que, a sus 36 años, está disfrutando de nuevo de la Liga española tras una trayectoria profesional en clubes como el River Plate, Oporto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea y Galatasaray.

"Para mí es un privilegio convivir con Falcao, es algo muy lindo que te hace vivir el fútbol. Algunos tienen posibilidad de vivirlo de joven, otros más mayores, y a mí me ha pasado este año", dijo Trejo, que cumple su sexta temporada en el Rayo.

"He conocido a una gran persona, con un nivel muy alto de humildad que hay que recalcar. Cada vez que me preguntan digo que siempre lo he admirado. Hay muy poca gente de la clase de él que sea tan humilde. Llama la atención y es para agradecerle. Es uno más en el vestuario, se ha unido de una manera increíble al grupo y nosotros estamos felices de tenerlo", confesó.

Falcao lleva disputados esta temporada 19 partidos, ocho como titular, y ha marcado cinco tantos, aunque no celebra un gol desde el 6 de noviembre de 2021.

"Es una racha que como goleador puede tener, pero no hay que pensar solo en eso porque nos da mucho. Sabemos que al delantero le pedimos que meta todos los remates y a veces el equipo tiene que ayudar a que esa faceta llegue. Nosotros debemos exigirnos un poco más para que los delanteros estén con confianza y puedan marcar", finalizó.