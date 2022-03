Iraola hace 'un Lopetegui' ante el Betis

El entrenador del Rayo Vallecano se lleva a Sevilla a toda la plantilla para la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey

La trascendencia del partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey contra el Real Betis, en la que está en juego el pase a la que podría ser la primera final de la historia del Rayo Vallecano, ha provocado que Andoni Iraola decidiese llevarse este miércoles a Sevilla a toda su plantilla, incluidos los lesionados.

El entrenador del Rayo hace 'un Lopetegui' o, lo que es lo mismo, ocultará sus cartas hasta última hora y dará la lista definitiva de convocados en el hotel de concentración en la capital andaluza, sólo unas horas antes del choque fijado para las 21:00 horas de este jueves en el estadio Benito Villamarín, como viene siendo costumbre en el técnico del Sevilla FC a lo largo de la presente campaña.

El resultado de la ida en el madrileño estadio Vallecas, un marcador de 1-2 con golazos de Borja Iglesias y William Carvalho para el Betis, fue adverso para los intereses del Rayo, que para buscar una plaza en la final de La Cartuja de Sevilla deberá remontar sabiendo que en esta ocasión los goles en campo visitante no cuentan doble.

Para que toda la plantilla pueda disfrutar de esta experiencia histórica para el club, y entre todos hagan piña en busca de la remontada, Iraola ha decidido que el centrocampista Unai López y el extremo Martín Merquelanz, que están lesionados y no pueden jugar, también se desplacen con el grupo a Sevilla.

Asimismo, está en la expedición franjirroja el delantero colombiano Radamel Falcao, que padece un pinchazo en un gemelo y tiene prácticamente descartada su presencia en el partido. "Radamel tiene una lesión muscular pequeñita y ahí no hay opción de poder arriesgar. El tema muscular hay que esperar a que cicatrice y hasta eso no podrá estar con nosotros", dijo Iraola, en su última conferencia de prensa, apuntando a su baja aunque sin desvelar más pistas sobre el once que buscará hacer historia en el estadio del Betis.