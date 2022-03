VOX ataca a la afición del Rayo Vallecano para defender a Martín Presa

Ocurrió en la Asamblea de Madrid, cuando un político del partido liderado por Santiago Abascal hizo mención a la tensión que se vive en Vallecas por las diferencias que existen entre seguidores y directiva

La relación entre la afición del Rayo Vallecano y el presidente del club, Raúl Martín Presa, continúa siendo insoportable. Los Bukaneros, el grupo de seguidores de ultra izquierda del Rayo Vallecano, no tolera que su máximo mandatario tenga una estrecha relación con dirigentes de VOX, tal y como se ha podido comprobar en los últimos tiempos cuando el empresario invitó a los líderes del partido verde, Santiago Abascal y Rocío Monasterio, a asistir al Estadio de Vallecas para presenciar algún partido.



Desde ese momento, no han sido pocas las veces que VOX ha defendido a Martín Presa de forma pública, siendo la última la que se vivió, este mismo lunes, en la Asamblea de Madrid. En una sesión de la Comisión de Turismo y Deporte, Arturo Cutillas Cordón, portavoz de VOX, sacó a colación la mala relación que mantiene la afición con Martín Presa, y acusó a los rayistas de tener una fuerte vinculación con grupos de izquierda radical vasco con claro sesgo independentistas y a los que habitualmente, el propio VOX, acusa de pertenecer a ETA.



"Nosotros seguimos pensando que es un tema ideológico. Sino, no es entendible esta manera de la izquierda y de la extrema izquierda de estar en contra de la directiva del Rayo Vallecano, incluso invitando a personas de carácter violento como se ha demostrado en sus reuniones Kale Borroka con gente del entorno de Bildu y que también se ha visto en el palco del estadio del Rayo Vallecano", aseguró el político.





Otra vez B??CS haciendo de portavoz de Presa en la Asamblea de Madrid, insultando a la afición del Rayo Vallecano, a la izquierda y al barrio de Vallecas. Mirad cómo empieza su intervención ?????? pic.twitter.com/W4uOxVMmLJ — IU Madrid?? (@IU_Madrid) March 14, 2022

Las relaciones entre afición y directiva rayista están totalmente rotas no sólo por las diferencias políticas existentes, sino también por las acusaciones de mala gestión.