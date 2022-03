Iraola: "Este Atlético consigue victorias de nivel con cierta autoridad"

Andoni Iraola, entrenador del Rayo, elogió este viernes las virtudes del Atlético de Madrid, un equipo que está "consiguiendo victorias de nivel y está ganando con cierta autoridad", pero ante el que esta jornada intentarán dar la sorpresa para ganar en Vallecas.

El Rayo llega a este partido inmerso en una mala racha de resultados porque en lo que va de 2022 no ha ganado ninguno de los nueve partidos de Liga disputados y solo ha sumado dos puntos de veintisiete posibles.

"Siempre es importante ganar y sacar buenos resultados, pero es cierto que cuando te viene un parón a todos nos gusta acabar con un buen resultado y hacer un buen partido porque se entrena mejor. Nos quedan once partidos y tenemos que disputarlos todos a tope", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

"Nos queda el Atlético de Madrid, que es el actual campeón y viene en una racha de resultados magnífica tras ganar los cuatro últimos partidos de Liga y eliminar al Manchester United en Old Trafford. Es un equipo que fuera de casa está haciendo muchísimos goles y teniendo resultados muy positivos, pero también tenemos que competir contra este tipo de equipos, igual que lo hicimos el otro día con el Sevilla", señaló.

"En el fútbol nunca sabes dónde van a estar los puntos que te den el objetivo y no tenemos que despreciar ninguno", manifestó el técnico vasco, que analizó defensivamente los números del Atlético de Madrid este curso, en el que ha encajado 36 tantos en los 28 partidos de Liga.

"Encaja más, pero no porque haya cambiado o esté defendiendo peor. Creo que es el segundo equipo que más goles hace (52) y de los que más hacen fuera de casa. Al final esto es el equilibrio y le está saliendo positivo. Consigue fuera victorias de nivel y gana con cierta autoridad. Tienen muchas alternativas y un entrenador de élite", declaró Iraola, en alusión a Diego Pablo Simeone.

"Nos esperamos un equipo muy bueno, que es lo que viene siendo el Atlético los últimos años. Tenemos que dar una versión muy buena para competir con ellos y seguir la línea del Sevilla porque el Atlético no concede mucho y te obliga a defender bien. Tenemos que neutralizar un poco sus amenazas y luego, lo que siempre decimos, de que el fútbol son las áreas. No hay que cometer errores o al menos no cometerlos de valor gol y darles opciones a nuestros delanteros para castigarles a ellos", apuntó.

Iraola también habló sobre el estado del césped, motivo de queja de muchos entrenadores visitantes a lo largo de esta temporada.

"El césped no puedo decir exactamente cómo va a estar. Los jardineros y la Liga nos recomendaron que no entrenáramos ahí durante la semana para intentar que llegara de la mejor forma posible para mañana porque nos interesa a todos. En marzo o abril los campos suelen ir a mejor, ya no hace tanto frío y en primavera se suelen poner bien. Confío en que poco a poco podamos tener un césped en mejor estado", concluyó.