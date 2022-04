Aunque el Valencia aún tiene opciones europeas, Bordalás ve "inevitable" pensar en el Betis

Con la final de la Copa del Rey a pocos días vista (el 23-A), el técnico che admite que su equipo mira de reojo a La Cartuja

El entrenador del Valencia, José Bordalás, señaló en la rueda de prensa previa al encuentro de LaLiga en Vallecas que aunque es inevitable pensar en la final de la Copa del Rey, que disputarán el próximo día 23 ante el Real Betis, su equipo no puede salir este lunes al 60 por ciento ante el Rayo si quieren lograr un triunfo que les permita estar en la lucha por las plazas europeas.

"Sabemos todos de la importancia de ese partido, hablamos de una final ante un gran equipo como el Betis. Se va acercando esa fecha y es inevitable mirar de reojo esa final pero mañana tenemos un partido importante contra el Rayo. Va a ser un partido complicado y tenemos la posibilidad de acercarnos al Villarreal y el Athletic, y vamos afrontarlo con el máximo interés, no podemos ir al 60 por cien", recalcó.

El técnico alicantino admitió que ante la proximidad de la final no van a tomar riesgos con aquellos jugadores que puedan tener problemas en forma de lesión pero matizó que eso no exime de dar lo máximo en cada partido para ganar.

"No vamos a asumir riesgos innecesarios en la Liga, no es que le demos prioridad a la Copa pero la final es tremendamente importante y si tenemos alguna mala sensación de que un jugador pueda lesionarse vamos a intentar que no participe o lo haga menos porque sería una temeridad con tan poco tiempo para la final y no poder contar con él", explicó.

Bordalás señaló que depender de ellos mismos para jugar en Europa en este tramo fina de la temporada es "para valorar" y recordó que "al principio de temporada siempre se generan ciertas dudas por los antecedentes del equipo en las anteriores temporadas en las que se luchó por salvar la categoría. El día a día nos va a ir marcando, nosotros los vamos a intentar".

Respecto al rival de este lunes, el técnico valencianista indicó que el Rayo, tras una excepcional primera vuelta está teniendo más problemas ahora, aunque aseguró que vio una mejoría en su último partido ante el Granada, del que recordó que no ganaron por la expulsión que sufrieron de un jugador tras ir ganando por 0-2.

"No sé lo que ha cambiado en el Rayo, su técnico lo sabrá mejor, pero eso nos hace ver la dificultad de esta competición, ha perdido partidos por la mínima, pero siempre es un rival complicado. Nosotros no nos podemos confiar para nada, estamos viendo lo difícil que es ganar y cualquier rival te puede sorprender", apuntó.

Preguntado por a posibilidad de cambiar su dibujo táctico de tres centrales ante la baja por sanción de Diakhaby, apuntó que no condiciona su ausencia esta decisión, aunque tampoco descartó volver a jugar con una línea de cuatro defensas. En cuanto a la dificultad para anotar en los últimos partidos, señaló que además de os delanteros hay otros jugadores que deben asumir esta responsabilidad y aseguró que el jugar con tres centrales no disminuye el poder ofensivo del equipo.

"No podemos depender de uno o dos jugadores con los goles, hay jugadores que deben aportar mas a nivel ofensivo, es cuestión de creer y llegar a zona de remate, los extremos deben tener más goles y ellos lo saben. Tenemos que llegar mucho más, no por el dibujo el equipo es menos ofensivo. El equipo tiene que dar un paso al frente en cuanto a la faceta anotadora", concluyó.