La charla entre Trejo e Iraola que propició el Betis de Pellegrini

La eliminación que sufrió en las semifinales de la Copa del Rey dejó muy tocado al talentoso mediapunta de la escuadra vallecana

El Rayo Vallecano está atravesando uno de sus peores momentos de la temporada después de que su continuidad en Primera división esté corriendo peligro ya que no gana desde diciembre en LaLiga lo que le ha metido de lleno en la lucha por la salvación. Una situación que tras el buen arranque de campaña 2021/2022 no parecía probable, puesto que el conjunto del barrio de Vallecas estuvo luchando por los puestos que dan acceso a competición europea.

Dos de los grandes artífices de aquel buen inicio del Rayo Vallecano fueron Óscar Trejo, el talentoso mediapunta, y su entrenador, Andoni Iraola, el cual ha demostrado un gran potencial y está en la agenda del Athletic Club para relevar a Marcelino García Toral en el banquillo del estadio Nuevo San Mamés. Ambos también fueron baluartes para que el conjunto de la franja roja llegara a las semifinales de la Copa del Rey de este año, en las que sólo le pudo detener un Real Betis Balompié totalmente inspirado.

Sobre aquella eliminatoria ha hablado ahora el propio Óscar Trejo en una charla con el compañero Carlos Sánchez Blas en su canal de Twitch. El argentino desveló una conversación que tuvo con Andoni Iraola tras la eliminación que sufrió el Rayo Vallecano contra el Real Betis. "Después del partido entro rápido por todo lo que sentía, al igual que otros de mis compañeros. Se me acercó Andoni Iraola y me preguntó que te pasa. Yo le dije, con la edad que tengo y todo lo que hemos pasado en este club, en el cual sé que se sufre un montón y para conseguir unas cosas al final tienen que pasar millones de circunstancias. En este momento estábamos a un partido de llegar a la final, para mí va a ser muy difícil poder volver a vivir esto".

Iraola intentó consolarlo explicándole cómo él ya había pasado por aquel trance y que regresó antes de lo previsto. "Me ocurrió lo mismo con el CD Mirandés hace dos años. Me pregunté cuando sería la siguiente vez que viviría algo así y, dos años después, vine con ustedes y mira donde estamos".

Óscar Trejo deja abierta la posibilidad a retirarse en el Rayo Vallecano

Óscar Trejo abordó también el tema de su renovación con el Rayo Vallecano, donde le gustaría retirarse. "Si es por mí, me retiro en el Rayo Vallecano. No voy a estar todos los días tocando en la puerta para que me renueven, porque gracias a Dios tengo la posibilidad de ir a otros clubes, que no escucho porque siempre he dicho que mi prioridad es el Rayo Vallecano. Cuando estamos en Segunda, yo decido renovar aún teniendo equipos de Primera que me querían. Este es mi lugar y me siento bien", aseguró Trejo que acaba contrato en junio de 2023 con el Rayo Vallecano.