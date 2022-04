De un "puta Cataluña" que le costó el contrato a 'amarrar' la salvación en tierras catalanas

Su particular relación con Cataluña ha vivido un nuevo episodio en la vida del delantero del Rayo Sergi Guardiola

Por fin llegó la victoria del Rayo Vallecano en este 2022, poniéndole fin, con su victoria por 0-1 ante el Espanyol, a una dinámica desastrosa de 13 partidos consecutivos sin conseguir el triunfo.

Una victoria, la del Rayo Vallecano, conseguida gracias al gol de Sergi Guardiola. Y es que el tanto del delantero mallorquín puede ser clave para la pelea por la salvación, ya que los vallecanos se sitúan a siete puntos del descenso.

El Espanyol firmó un partido gris, prácticamente sin ocasiones, a excepción de una de Raúl de Tomás. Un triunfo por la mínima gracias al tanto de Sergi Guardiola. Y es que su visita a Cataluña, en esta ocasión, sí le resultó positiva.

La relación entre Sergi Guardiola y Cataluña es muy controvertida desde que en 2015 fichara y fuera despedido por el FC Barcelona en el mismo día. Un 29 de diciembre que nunca se le olvidará al delantero mallorquín, quien firmó con los azulgranas para engrosar las filas de sus filial. Pocas horas después de anunciarse su fichaje, el Barça lo despediría por unos tuits ofensivos contra el Barça y contra Cataluña.



Sergi Guardiola fue destituido del Barça el mismo día que lo fichó por unos tuits contra Cataluña

Guardiola, que había rescindido su contrato con el Alcorcón, llegaba al Barça B para reforzar una plantilla en puestos de descenso. Pero no tuvo oportunidad ni de llegar a entrenar con la misma, ya que en redes recuperaron algunos tuits suyos del pasado en los que mostraba su predilección por el Real Madrid e insultaba a Cataluña: "Llegó la hora del clásico... ¡Hala Madrid!", publicó en 2013. "Hala Madrid, puta Cataluña" y "Hoy puta Cataluña y siempre hala Madrid" fueron otros de sus mensajes. Borrar los tuits y proteger su cuenta no fueron suficiente para que eso no acabara convirtiéndose en una bola de nieve que le acabó explotando en la cara en forma de despido inminente.

A partir de ese momento, Sergi Guardiola comenzó un periplo futbolístico que le llevó, incluso, hasta Australia, donde jugó en el Adelaide United. Ahora, a sus 30 años, el de Manacor suma ocho goles y dos asistencias en 33 partidos con el Rayo Vallecano. Un tanto, este último, en tierras catalanas que no sólo puede suponer prácticamente la salvación del Rayo, sino que también puede devolverle a Sergi Guardiola (y a la afición del Rayo) lo que un día Cataluña le quitó.

El próximo domingo, además, Sergi Guardiola volverá a tierras catalanas. Y lo hará, precisamente, contra el FC Barcelona. Será el momento de recuperar el partido aplazado de la jornada 21, que se jugó en enero. Una nueva oportunidad de redimirse ante su pasado y volver a darle una alegría a la afición vallecana. Ésta, además, sería ya prácticamente definitiva a expensas de que las matemáticas lo confirmaran.