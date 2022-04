El dolor de no cambiar su historia que provocó el Betis

En el Rayo Vallecano sigue dándole vueltas a las semifinales de la Copa del Rey, la cual creen que podían haber ganado perfectamente de alcanzar la final

En el Rayo Vallecano siguen dándole vueltas a la eliminación que sufrieron contra el Real Betis Balompié en las semifinales de Copa del Rey de este año. Ese gol de Borja Iglesias en el estadio Benito Villamarín en el último minutos del partido de vuelta aún resuena en Vallecas, donde vieron que una oportunidad única se les escapaba. Ni perder con el que a la postre fue campeón del torneo le sirve de consuelo a un Rayo Vallecano que ha coqueteado con el descenso en LaLiga, después de encadenar cuatro meses sin ganar. El último jugador rayista que ha hablado de la caída contra el Betis fue Iván Balliu, uno de los futbolistas importantes e indiscutibles en el equipo de Andoni Iraola.

El lateral diestro catalán dio una extensa entrevista en Unión Rayo donde repasó toda la actualidad del Rayo Vallecano y donde volvió a hablar de aquel choque contra el Real Betis, al cual 'acusa' de no haberles dejado cambiar la historia del club ni tampoco sus vidas. Así lo siente el catalán. "Tras lo del Betis fue un golpe duro, porque estuvimos muy cerca y era algo que nos podía cambiar la vida a todos. Jugar una final, e incluso ganar un título. Se nos fue por nada, por ese gol en el último segundo. Podíamos haber cambiado la vida del club y hasta del barrio. Fue duro, pero el fútbol es así, va de levantarse. El año que viene, a intentarlo otra vez".

No sé queda ahí Iván Balliu, que aseguró que estaban seguros que la final se la llevaban si la hubieran disputado, apuntando que la temporada que viene volverán a buscar el título copero. "Si la llegamos a jugar, yo creo que la ganábamos. Se nos ha quedado esa espinita. Iraola es un gran estratega al que se le dan muy bien los partidos únicos. El año que viene volveremos a intentarlo".

El futuro de Andoni Iraola en el Rayo Vallecano, en el aire

Precisamente también habló si Andoni Iraola, su entrenador, seguirá o no en el conjunto vallecano. Él lo tiene claro. "Yo no sé ni como lo dejan salir de la Ciudad Deportiva, deberían encerrarlo hasta que renovase. Tiene que renovar por el bien de los jugadores y del club. Él tiene nivel para entrenar a equipos con proyectos aún más grandes, pero ojalá se quede un par de años más y luego, si quiere volar, que vuele y el presidente le deje volar".

Iván Balliu acaba contrato con el Rayo Vallecano en 2023, pero quiere renovar

Finalmente, Balliu habló de su futuro. Con contrato hasta junio de 2023, el lateral diestro afirmó que no le importaría renovar con el Rayo Vallecano y quedarse por muchos años más. "En el mundo del fútbol no puedes dar nada por seguro. Yo estoy muy a gusto, pero no es algo que dependa sólo de mí. También de la idea que tenga el club y el míster. encontrar un club en el que me sienta tan a gusto€ Y eso que hay mil cosas que se pueden mejorar, incluso sitios en los que sentirse más jugador profesional, por tema instalaciones y demás. Pero yo en el Rayo estoy muy a gusto y la conexión con la afición€ Te diría que me pone hasta cachondo".