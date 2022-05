Fran García: "La clave de la temporada ha sido el grupo humano que tenemos"

Madrid, 25 may (EFE).- Fran García, lateral izquierdo del Rayo Vallecano, apuntó que la clave de la buena temporada realizada por su equipo ha sido el "grupo humano" que ha tenido el vestuario, que "siempre ha remado en la misma dirección" para cumplir los objetivos.

El exjugador del Real Madrid, de 22 años, ha vivido su primera temporada en la máxima categoría con el Rayo Vallecano, club al que llegó en verano de 2020 procedente del equipo blanco, con el que jugaba en Segunda B.

"El paso de Segunda B a Primera no me creía que fuera tan rápido, en apenas de año y medio. Me lo he tomado con ilusión, con ganas de seguir haciéndolo bien, de seguir creciendo y cumpliendo objetivos a nivel personal y colectivo, como he podido hacerlo", confesó.

Fran García lleva dos temporadas siendo el dueño absoluto del lateral izquierdo del Rayo, con el que contabiliza 82 partidos y 3 goles.

"La clave de la temporada ha sido el grupo humano y la gente que rodea todo el entorno, como la afición, que es espectacular. Además, somos una familia, vamos a una, remamos en la misma dirección y eso es lo más importante que tenemos", dijo el jugador de Bolaños de Calatrava en declaraciones difundidas por Digi.

La buena temporada realizada por Fran García, que tiene contrato con el Rayo hasta 2025, ha provocado que el Real Madrid esté barajando su regreso como posible recambio de Marcelo. De producirse tendría que abonar al equipo vallecano unos cinco millones de euros. EFE

