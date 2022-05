Mario Suárez: "Tengo un año de contrato pero ojalá sean más en el Rayo"

Madrid, 26 may (EFE).- Mario Suárez, centrocampista del Rayo Vallecano, habló este jueves sobre su futuro y dijo que, aunque le queda un año de contrato con el equipo madrileño, "ojalá sean más" para alargar su carrera reconvertido en central.

El futbolista madrileño, que esta campaña ha actuado reconvertido en central, opinó sobre su nueva demarcación dentro del terreno de juego.

"Jugar de central me gusta bastante. Me hace mejor jugador y me permitirá alargar mi carrera. Cada día voy jugando mejor y he acabado muy bien la temporada", dijo Mario, que, a sus 35 años, está disfrutando "día a día" de su profesión.

"Disfruto mucho al venir a entrenar, jugar y por vestir la camiseta del rayo. Me queda un año más de contrato pero ojalá sean más", confesó Mario Suárez, en declaraciones difundidas por Digi.

El futbolista del Rayo expresó un deseo para la próxima temporada, en la que el equipo madrileño volverá a competir en la máxima categoría.

"Espero que consigamos la permanencia. Es importante para todos, para el barrio, los trabajadores, la afición y para nosotros. Queremos que el Rayo no sea un equipo ascensor y se establezca en Primera. Ojalá consigamos una serie de temporadas continuadas en la máxima categoría", finalizó.